Cổ phiếu Bluechip nào kéo VN-Index lên 1.000 điểm?

So với lúc VN-Index tạo đáy cuối tháng 3, 29/30 mã VN30 đến nay đã tăng trên 10%, trong đó 10 mã tăng tốt nhất tới 65%.

VN-Index vừa lần đầu chốt phiên trên mốc 1.000 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm nay và tăng hơn 50% so với đáy cuối tháng 3. Theo các chuyên gia, động lực chính cho đà phục hồi của chỉ số là nhóm bluechip, với biên độ tăng của nhiều mã hơn gấp đôi VN-Index.

Ngoại trừ ROS giảm so với cuối tháng 3, 29/30 mã VN30 đều tăng trên 10%, trong đó 10 mã đứng đầu nhóm này tăng trên 65%, cao hơn mức tăng của VN-Index.

Nhưng khác với giai đoạn trước, không mã nào đóng vai trò dẫn dắt liên tục từ cuối tháng 3 đến nay. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành được thể hiện rõ rệt hơn, khi dòng tiền xoay tua liên tục giữa các mã trụ. Điều này giúp thị trường giữ được xung nhịp tăng.

HPG là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn, với thị giá gấp gần ba lần so với mức đáy. Đà tăng của mã này được nới rộng từ đầu tháng 10, sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 24.000-26.000 đồng nhờ những thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh. Chưa tới hai tháng sau khi công bố kết quả quý III cao nhất lịch sử, thị giá của HPG đã tăng 40% lên mức đỉnh lịch sử 37.500 đồng, trước khi điều chỉnh về ngưỡng 35.000 đồng do thông tin khối ngoại thoái vốn.

SSI cũng là mã có mức độ tăng tính bằng lần. Nhưng khác với HPG, thị giá SSI hiện nay mới ngang với ngưỡng giữa năm trước. Biên độ tăng cao một phần do mức nền thấp.

Trong giai đoạn thị trường bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhóm cổ phiếu chứng khoán bị tác động mạnh do chỉ số liên tục giảm, hệ quả là SSI chạm mức đáy dưới mệnh giá. Tuy nhiên, khi thị trường tăng trở lại, kết hợp với thanh khoản bật cao gần đây, nhà đầu tư kỳ vọng nhóm ngành này sẽ trở lại vị thế dẫn dắt.

Xét về ngành, ngân hàng đứng đầu trong top 10 mã tăng tốt nhất VN30 với 4 cổ phiếu là CTG, HDB, STB và MBB. Thị giá các mã này đến cuối phiên hôm qua (26/11) đã tăng 92%, 92%, 90% và 65% so với lúc thị trường chạm đáy cuối tháng 3.

Những cái tên còn lại như BID, VPB, VCB, TCB cũng tăng trên 40%. Sức hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng đến từ kết quả kinh doanh tích cực bất chấp đại dịch. Đã có sự phân hóa trong bức tranh lợi nhuận 9 tháng nhưng con số hàng nghìn, thậm chí chục nghìn tỷ đồng chứng minh khả năng sinh lời của nhóm này.

Riêng với CTG, cổ phiếu đứng đầu trong nhóm ngân hàng về biên độ tăng, đà tăng còn được hỗ trợ nhờ việc thông tin tăng vốn. Bài toán về vốn từ lâu đã trở thành rào cản trong tăng trưởng của ngân hàng này, khiến nhiều nhà đầu tư không dám đặt kỳ vọng quá cao vào cổ phiếu CTG. Tuy nhiên, thông tin tăng vốn thêm hơn 10.000 tỷ đồng mới đây giúp thị trường có cái nhìn khác. Ba tháng gần nhất, thị giá cổ phiếu CTG đã tăng gần 40%, từ vùng giá 24.000 đồng lên 34.000 đồng.

Ở nhóm cổ phiếu bán lẻ, MWG cũng tăng 92% so với khi thị trường chạm đáy. Sự phục hồi của mã này đến từ những tín hiệu tích cực của hoạt động kinh doanh. Lũy kế 10 tháng, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất hơn 90.000 tỷ đồng (tăng 6%), lợi nhuận sau thuế gần 3.300 tỷ đồng (tăng 1%). Duy trì tăng trưởng dương so với cùng kỳ nhờ các mô hình kinh doanh mới như điện máy xanh Supermini, bách hoá xanh "5 tỷ".

Tương tự với MSN, REE và FPT, các mã này cũng tăng 70%, 69% và 65% so với cuối tháng 3, nhờ vào thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh và các thương vụ bán vốn. Như MSN, cổ phiếu này tăng đột biến từ đầu tháng 10 nhờ thông tin hợp tác giữa công ty con Masan High-Tech Materials và Mitsubishi Materials Corporation (Nhật Bản), giá trị thương vụ khoảng 90 triệu USD.

9 tháng, doanh thu của Masan tăng gấp đôi cùng kỳ lên 55.600 tỷ đồng do hợp nhất kết quả kinh doanh của VinCommerce và lãi 810 tỷ đồng. Đơn vị quản lý chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi Vinmart đóng góp 23.700 tỷ đồng, tiếp đến Masan Consumer Holdings mang về gần 16.400 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ công ty chế biến thịt và khai khoáng.

Đại dịch tạo ra thách thức cho mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, nhưng với công nghệ thông tin, nó lại mang tới cơ hội, thúc đẩy chuyển đổi số và các nền tảng trực tuyến. Với FPT, mã này tăng 65% so với cuối tháng 3. Lũy kế 9 tháng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 21.164 tỷ và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển đổi số 10 tháng tăng 38% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet và low code.

