Cổ phiếu bất động sản đỡ thị trường

Chứng khoán điều chỉnh khi VN-Index sụt gần 15 điểm, nhưng các cổ phiếu bất động sản như VPL, NVL hay VHM ngược dòng giúp thị trường không giảm sâu.

Đồ thị VN-Index đi dưới tham chiếu cả ngày hôm nay. Sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch giá mở cửa, thị trường lập tức mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Trong cả buổi sáng, chỉ số chung liên tục trồi sụt quanh vùng giá này.

Sang buổi chiều, chứng khoán diễn biến xấu hơn khi tiếp tục xuống dưới mốc 1.690 điểm. Tuy nhiên, sau 14h, chỉ số đại diện sàn HoSE lấy lại vùng 1.700 điểm dù vẫn đi dưới tham chiếu. Áp lực bán dâng cao khi bắt đầu phiên ATC, đẩy thị trường rơi về sát mốc 1.685 điểm.

Cải thiện vào những phút cuối phiên, VN-Index đóng cửa trên 1.699 điểm, sụt gần 15 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá khi có 229 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, nhiều gấp 2,4 lần số lượng cổ phiếu tăng.

Trừ truyền thông, các nhóm đều ghi nhận chỉ số ngành đi lùi. Nhóm điều chỉnh mạnh nhất hôm nay là dầu khí, hóa chất, công nghệ, tài nguyên. Riêng cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vẫn chưa dứt đà bán tháo, khiến thị giá giảm về 59.600 đồng, nằm sàn 3 phiên liên tiếp sau tin Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền bị bắt.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm tới một số mã bất động sản, nổi bật là VPL, NVL và VHM. Trong đó, VPL dẫn đầu nhóm tạo tác động tích cực cho VN-Index. Cổ phiếu của Vinpearl tăng 4,1% lên 81.000 đồng một đơn vị, mức cao nhất gần một tháng qua.

Theo sau là NVL khi mã này tăng hết biên độ lên 13.900 đồng. Cổ phiếu của Novaland lấy lại sắc tím sau phiên điều chỉnh 3% hôm qua. Trước đó, NVL đã có 3 phiên tăng trần liên tục từ 12-16/3. Thị giá mã này đang trở lại mặt bằng hồi cuối năm trước.

Trong phiên điểm số giảm trở lại, thanh khoản cũng có diễn biến cùng chiều. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 24.400 tỷ đồng, sụt gần 1.800 tỷ so với phiên trước. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng.

Thị trường hôm nay chịu thêm ảnh hưởng bởi diễn biến tiêu cực từ khối ngoại khi nhóm này bán ròng khoảng 982 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp, họ ưu tiên xả hàng. Áp lực chính nằm ở FPT, VIC và BSR. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn trăm tỷ ở MSN và VHM.

Trong báo cáo trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) đã cảnh báo rằng VN-Index tiếp tục xuất hiện các phiên dao động với biên độ rộng. Trên đồ thị, nến chứng khoán có bấc trên dài (râu nến trên) mang tín hiệu bẫy tăng giá (bull trap). Điều này cho thấy đà hồi phục hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật. Ngoài ra, chỉ số liên tục thất bại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.730-1.740 điểm, khu vực hội tụ của các đường trung bình ngắn hạn và cũng là vùng giá đã bị phá vỡ trước đó, khiến áp lực cung gia tăng mạnh.

"Thanh khoản không cải thiện đáng kể ở các nhịp hồi, trong khi lại gia tăng ở các phiên giảm điểm, phản ánh lực bán vẫn đang chiếm ưu thế và dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ", nhóm phân tích này nhận định.

Tất Đạt