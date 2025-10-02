Cổ phiếu Bamboo Capital sắp bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) sẽ chuyển cổ phiếu của Bamboo Capital từ hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính.

Thông báo được HoSE công bố ngày 1/10. Sở cũng lưu ý Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc nếu doanh nghiệp này không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vào cuối năm nay.

Trước thông báo này, BCG bị HoSE đưa vào diện hạn chế giao dịch từ cuối tháng 5. Theo quy định mới của hệ thống KRX, những cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được áp dụng phương thức khớp lệnh định kỳ nhiều lần với mỗi đợt kéo dài 15 phút và không được giao dịch thỏa thuận, lô lẻ.

BCG hiện ở vùng giá 3.230 đồng, giảm gần phân nửa so với đầu năm nay. Thanh khoản mỗi phiên thường dao động 2-9 triệu cổ phiếu.

Cùng ngày 1/10, HoSE cũng thông báo sẽ chuyển cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TCD - công ty thành viên của Bamboo Capital) vào diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán. Thị giá TCD giảm sâu so với đầu năm, hiện giao dịch quanh 2.400 đồng.

Từ đầu năm đến nay, ban lãnh đạo Bamboo Capital nhiều lần giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính. Trong văn bản gần nhất gửi HoSE cách đây một tuần, công ty cho biết việc phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vấn đề trái phiếu và xử lý nợ là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán. Tuy nhiên, công ty đánh giá tiến độ chưa đạt kỳ vọng do biến động nhân sự ở công ty mẹ lẫn công ty con, liên kết. Công ty nói thêm, thông tin khởi tố các cá nhân liên quan vào tháng 2 cũng tạo sự e ngại cho đối tác và các bên cung cấp dịch vụ.

"Với tình hình hiện tại, công ty đánh giá thời gian phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm ngoái vào tháng 9/2025 không khả thi", lãnh đạo Bamboo Capital viết trong văn bản giải trình.

Bamboo Capital đến nay cũng chưa công bố báo cáo tài chính tự lập cho hai quý đầu năm 2025. Lần gần nhất công ty hé lộ kết quả kinh doanh là quý IV/2024. Khi đó, công ty cho biết doanh thu lũy kế cả năm đạt 4.731 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 845 tỷ đồng.

Thời gian qua, công ty có nhiều biến động nhân sự thượng tầng. Từ đầu tháng 9, công ty bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật khi người tiền nhiệm từ chức sau hơn 3 tháng giữ vị trí này.

Ông Leonard trở thành Tổng giám đốc thứ tư của công ty trong nửa năm qua. Vị trí này ban đầu do ông Nguyễn Tùng Lâm đảm nhiệm. Cuối tháng 2, ông Lâm rời ghế tổng giám đốc "để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới".

Ông Hồ Viết Thùy sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới. Bamboo Capital cho biết đây là động thái tiếp nối chiến lược trao quyền cho lãnh đạo trẻ. Tuy nhiên, đến tháng 5, ông Thùy từ nhiệm.

Cùng lúc đó, ông Phạm Hữu Quốc lên thay với kỳ vọng "kiện toàn hệ thống vận hành, củng cố cấu trúc tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn". Đến cuối tháng 8, ông Quốc từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Phương Đông