Có phải vì không yêu được nên doanh nhân 50 tuổi hay bôi nhọ tôi

Tôi là người phụ nữ trung niên, sống và định cư ở châu Âu. Bên đó, tôi đã ly hôn, cũng ít bạn bè nên thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô để trò chuyện cùng những người bạn trên mạng ở Việt Nam. Tôi có ngoại hình xinh đẹp, khá giả, thường xuyên về Việt Nam offline với các thành viên diễn đàn nên có rất nhiều người đàn ông trên đó thích tôi. Bên cạnh đó, một người đàn ông không hiểu vì lý do gì lại hay đặt điều, dựng chuyện để nói xấu và bôi nhọ tôi thường xuyên trên diễn đàn. Người đàn ông mà tôi đề cập ngoài 50 tuổi, là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đồ bảo hộ lao động, có nhà xưởng hàng trăm công nhân.

Anh ta là người thích thể hiện, khoe khoang về tài năng kinh doanh, tài sản và các mối quan hệ với các cô gái trẻ trên diễn đàn, xem thường những thành viên là Việt kiều như tôi, cho rằng chúng tôi ra đi nước ngoài lao động chân tay mới có tí tiền rồi nọ kia... Anh ta rất rảnh, hàng ngày đều lên diễn đàn dựng những vở kịch nhằm triệt hạ và nói xấu tôi. Khi tôi viết bài chia sẻ về giáo dục con cái ở nước ngoài, anh ta bảo có gì đâu, ở Việt Nam anh ta cũng đủ khả năng bỏ 5 tỷ đồng cho con du học Australia. Thực tế, con anh ta du học xong về chẳng biết tự thân kiếm việc làm, vẫn phải bám vào xưởng sản xuất của cha để làm việc. Trong khi 5 đứa con của tôi ở nước ngoài đều tự lập và tự kiếm tiền, không cần dựa vào cha mẹ.

Những gì tôi chia sẻ là sự thật với mục đích giúp các thành viên có cái nhìn khác hơn về giáo dục, nhưng anh ta tìm đủ lý do để triệt hạ và chê bai tôi. Đỉnh điểm là anh ta mang chuyện tôi từng yêu say đắm một người đàn ông trên diễn đàn rồi bị người đó bạo hành, ruồng bỏ để mua vui cho các thành viên khác. Là đàn ông mà anh ta không biết cảm thông và che chở một người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, trái lại còn lấy những chuyện đó ra để triệt hạ tôi mỗi khi tôi có ý kiến trái chiều với anh ta. Tôi cảm thấy rất áp lực mỗi khi vào diễn đàn vì anh ta cứ theo mọi lúc mọi nơi, nhiều khi muốn bỏ diễn đàn nhưng nghĩ lại chỗ đó vẫn còn những thành viên khác, những anh lớn khác yêu thương và quan tâm đến mình, tôi chưa thể bỏ được.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ta có đang ganh tỵ với tôi, vì những gì tôi đang có đều hơn hẳn anh ta. Tôi giàu hơn, nhan sắc tôi cũng hơn hẳn người phụ nữ bên cạnh anh ta, con cái tôi cũng giỏi giang hơn con anh ta. Hay vì anh ta yêu thầm tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến, nên mới đâm ra thù ghét tôi như vậy. Tôi phải làm sao với người đàn ông này?

Quỳnh Hoa