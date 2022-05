Có phải vẫn được hưởng lương khi nghỉ làm chăm vợ bị bệnh?

Vợ bị tai nạn giao thông nên tôi phải nghỉ việc để chăm sóc. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ cơ quan bảo hiểm xã hội hay lương của công ty? (Quốc Tịnh)

Luật sư tư vấn

Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau, bao gồm:

- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp nghỉ việc để chăm sóc vợ bị bệnh sẽ không được hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu trường hợp bạn còn ngày nghỉ hằng năm (thực tế thường gọi là phép năm) thì bạn có thể xin phép công ty nghỉ những ngày này để chăm sóc vợ và được hưởng nguyên lương.

Trường hợp bạn hết ngày nghỉ hằng năm thì có thể thỏa thuận với công ty về việc nghỉ không hưởng lương theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM