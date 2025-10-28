Có phải người cha không được quyền nuôi con một tuổi khi ly hôn?

Anh trai tôi và vợ đang làm thủ tục ly hôn. Anh có nguyện vọng muốn nuôi con nhỏ nhưng hỏi nhiều người tư vấn đều nói con còn nhỏ ly hôn phải giao cho mẹ.

Anh tôi làm quản lý tại một công ty, còn vợ trước đây đi làm nhân viên nhưng từ khi mang bầu, sinh con đến nay đã nghỉ việc.

Chị ấy kém anh tôi gần chục tuổi nên có nhiều điểm khác biệt trong lối sống và tính cách. Quá trình chung sống, hai người thường xuyên mâu thuẫn, bất hòa. Chị ấy hay để con nhỏ ở nhà cho người giúp việc, hoặc gửi bố mẹ trông để đi du lịch, đi chơi với bạn bè.

Anh tôi nhiều lần khuyên nhủ, mong vợ thay đổi nhưng chị không cải thiện. Do không thể tìm được tiếng nói chung, họ quyết định ly hôn.

Anh tôi có nguyện vọng được nuôi con và cho rằng mình có đủ điều kiện để lo cho tương lai của con. Tuy nhiên, nhiều người nói vì con còn nhỏ nên người cha gần như không có cơ hội được quyền nuôi con.

Xin hỏi, có phải khi con mới hơn một tuổi thì trong mọi trường hợp đều phải giao cho người mẹ chăm nuôi khi ly hôn? Làm thế nào để anh tôi có thể được nuôi cháu?

Độc giả Như Huệ

>> Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn