Có phải luật cho phép hàng xóm được hát karaoke đến 22h?

Tôi ngoài 70 tuổi, sống ở một xã vùng quê, hàng xóm hôm nào cũng hát karaoke gây ồn từ chiều đến 22h. Họ khẳng định hát "đúng khung giờ quy định" nên tôi không được quyền phàn nàn.

Gần một năm nay, gia đình nhà bên cạnh mới được con cái sắm cho bộ karaoke, thường xuyên hát từ sáng đến tối. Họ bắt đầu từ khoảng 8h đến 11h, chiều thi thoảng cũng rủ đồng niên, họ hàng sang hát, tối thì cơm xong hát đến đúng 22h.

Tôi không hiểu sao họ rảnh rỗi và hát khỏe thế. Nhà tôi ở đối diện là khổ nhất, dù cửa chống ồn đã đóng. Nhưng người già đâu thể cả ngày đóng cửa ngồi im trong 4 bức tường, còn vườn tược chim chóc cho khuây khỏa. Tiếng loa công suất lớn như sự "tra tấn âm thanh" với vợ chồng tôi.

Tôi có lần sang góp ý thì người ta bảo: "Em hát đúng giờ quy định, đúng 22h là tắt, nghỉ trưa cũng tắt". Tôi cũng chẳng biết mình khó tính hay hàng xóm cãi cùn.

Tôi xin hỏi, việc hát karaoke đến đúng 22h có mặc nhiên là đúng luật không? Nếu âm thanh quá lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người xung quanh thì có bị coi là vi phạm quy định về tiếng ồn?

Trong trường hợp này, tôi nên làm gì nếu phản ánh mãi lên thôn, xã mà không có chuyển biến gì.

Độc giả Ngọc Thạch

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn