Có phải gãy 4 răng sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

Con trai tôi đến tuổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nhưng vừa bị tai nạn lao động gãy mất hai cái răng cửa hàm trên với hai cái hàm dưới.

Tôi nghe nói mất nhiều răng thì không được đi nghĩa vụ quân sự có đúng không? Giờ cháu rất muốn đi nghĩa vụ, nhưng không biết sức khỏe thế này liệu có đi được.

Xin hỏi quy định cụ thể thế nào, xin luật sư giải đáp. Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Thu Mây

Thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ đầu năm 2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn:

Theo Điều 4, 5 Thông tư 105/2023/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tiêu chuẩn chung về sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự là công dân đạt sức khoẻ loại 1, loại 2, và loại 3 theo quy định.

Trong đó, về phương pháp phân loại sức khỏe sẽ căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khám. Cụ thể:

Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (tình trạng sức khỏe rất tốt);

Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (tình trạng sức khỏe tốt);

Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (tình trạng sức khỏe khá);

Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4 (tình trạng sức khỏe trung bình);

Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5 (tình trạng sức khỏe kém);

Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (tình trạng sức khỏe rất kém).

Theo bảng Phụ lục đính kèm Thông tư số 105/2023/TT-BQP có quy định người mất 4 răng, trong đó có từ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa trở lên, sức nhai còn 70% trở lên thì được chấm thang điểm 3. Theo tiêu chuẩn trên thì sức khỏe người này thuộc loại 3 (tình trạng sức khỏe khá) đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nếu người mất 5-7 răng, trong đó có 3 răng hàm lớn trở lên hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên thì bị chấm thang điểm 4. Sức khỏe người này thuộc loại 4 (tình trạng sức khỏe trung bình) không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đối chiếu với trường hợp bạn nêu: Tổng số răng mất là 4, gồm 2 răng hàm trên và 2 răng hàm dưới; trong đó toàn bộ đều là răng hàm lớn. Số răng hàm lớn mất (4 chiếc) vượt mức mô tả của nhóm điểm 3 (chỉ từ 2 răng hàm lớn).

Mặc dù Thông tư không có quy định riêng cho trường hợp "mất 4 răng nhưng hơn 2 răng hàm lớn" nhưng tại tiết d khoản 2 Điều 6 Thông tư nói trên quy định nguyên tắc phân loại: "chỉ tiêu có dấu hiệu nặng hơn thì cho điểm cao hơn".

Vì vậy, hội đồng khám sức khỏe sẽ căn cứ mức độ giảm chức năng nhai và áp dụng nguyên tắc này để nâng lên điểm 4 - tương đương mức độ ảnh hưởng của nhóm "mất 5-7 răng". Khi một chỉ tiêu được chấm điểm 4, toàn bộ sức khỏe của công dân được xếp loại 4 và không đủ điều kiện tuyển chọn theo quy định của Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Để đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, công dân có thể thực hiện các biện pháp phục hình răng như làm cầu răng, trồng implant hoặc phục hình cố định nhằm khôi phục sức nhai từ 85% trở lên. Khi đã phục hình đạt yêu cầu chức năng và thẩm mỹ, chỉ tiêu này sẽ được xếp điểm 2, qua đó công dân được phân loại sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 và đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa

Công ty Luật Bảo An, Hà Nội