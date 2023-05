Cô nhân viên làm tôi xiêu lòng

Công việc kinh doanh của tôi đang thuận lợi và tuyển thêm nhân viên.

Đã lâu tôi không hứng thú hẹn hò vì biết sau một thời gian, tôi sợ bước vào mối quan hệ yêu đương, cuộc sống lại có chút xáo trộn nếu hai người không tương đồng, tôi rất sợ người vô duyên. Từ khi em vào làm việc cho tôi, đã được ba tháng, dù em không có học cao , cuộc sống quá khứ tôi không quan tâm, nhưng em khá nhẹ nhàng, tình cảm và chu đáo, nói chung đúng là phụ nữ biết yếu đuối, là gu tôi thích.

Trong công việc hàng ngày, tôi để ý xem em làm việc có tốt không nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi nhìn em không phải vì công việc nữa. Khi trời nóng, em bật quạt cho tôi. Tôi có cảm giác em quan tâm tôi từ những việc nhỏ như khi tôi hết pin điện thoại, đang ăn em cũng đứng dậy đi sạc giúp. Có lần em hỏi tôi "Sao anh đi đâu mà mặc đẹp vậy?". Tôi nói có bạn hẹn đi nhậu chút, em can rằng anh đừng nhậu hư người, rồi tối về em còn hỏi thăm tôi xem về chưa, có say không. Tôi không trả lời vì khá phân vân. Sáng gặp em, nhìn nét mặt buồn buồn, tối hôm đó tôi trả lời tin nhắn và xin lỗi đã không trả lời sớm hơn. Em tâm sự là bị yếu tim nên khi ai làm giật mình hay bị ngất xỉu. Tôi lại thấy thương em nhiều hơn. Tuy nhiên, có một trở ngại, đó là tôi thỉnh thoảng hay nhậu say, liệu có khiến em căng thẳng không? Không biết tôi có nên tiến tới mối quan hệ này?

Mạnh Trường

