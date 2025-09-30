Có người tình trẻ, ông lão 65 tuổi đầu độc vợ

Hà NộiĐòi bán nhà, chia nửa tiền để về ở cùng nhân tình kém 17 tuổi song không được vợ con đồng ý, ông Vinh bơm thuốc sâu vào sữa đầu độc vợ.

Ngày 30/9, ông Ngô Văn Vinh, 65 tuổi, trú xã An Khánh bị TAND Hà Nội tuyên 10 năm tù về tội Giết người theo điểm q, khoản 1, Điều 123, với tình tiết định khung là "vì động cơ đê hèn".

Ông Ngô Văn Vinh tại tòa ngày 30/9. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định vợ chồng ông Vinh kết hôn từ 1980 và có 4 con chung. Trước đây, ông Vinh thường đánh bạc và vay nợ của nhiều người, con trai phải trả nợ thay 300 triệu đồng. Gia đình do đó thống nhất sẽ để con trai đứng tên nhà đất đang ở.

Đến cuối năm 2023, phát hiện ông Vinh có quan hệ tình cảm với một phụ nữ kém 17 tuổi, vợ ông sống ly thân. Ông ngủ phòng khách, bà ngủ trong buồng.

Đến đầu năm 2025, ông Vinh nhiều lần yêu cầu bán nhà để đưa cho ông một nửa tiền, song vợ và các con đều không đồng ý. Ông Vinh bực tức, thường xuyên mắng chửi vợ, đến nhà nhân tình ăn ở.

Cáo trạng nêu, sáng 12/4, từ nhà bạn gái về, ông Vinh đi vào phòng ngủ của vợ thấy 3 hộp sữa ở đầu giường, nảy sinh ý định đi mua thuốc trừ sâu về cho vào hộp sữa để đầu độc vợ.

Trưa cùng ngày, ông mua một lọ thuốc trừ sâu và ống xi lanh về. Nhân lúc không ai ở nhà, ông Vinh hút thuốc trừ sâu vào xi lanh rồi bơm vào 3 hộp sữa của vợ, "mỗi hộp khoảng 1/3 lượng thuốc trong xilanh", theo cáo trạng.

3 hôm sau, vợ ông lấy sữa ra uống, thấy có mùi lạ nên nhổ ra ngay và sang nói với con. Sau đó, bà thấy người nôn nao, đau bụng, chóng mặt, chân tay run rẩy, nôn mửa. Kiểm tra hai hộp chưa uống, các con thấy các lỗ châm nhỏ như kim đâm.

Sau khi cấp cứu, được ra viện, người vợ nghi ngờ bị đầu độc và tổ chức họp gia đình. Ông Vinh không thừa nhận, mang các xi lanh, thuốc sâu đi phi tang. Vợ ông trình báo công an.

Theo kết quả giám định, loại thuốc sâu ông này dùng có chứa alpha-cypermethrin, khi uống với liều lượng đủ lớn sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương (nhức đầu, chóng mặt, run rẩy, co giật, hôn mê...), nếu ngộ độc nặng sẽ tử vong do suy hô hấp hoặc tim ngừng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Vin nói có phạm tội nhưng "không đê hèn" như VKS quy kết. Chủ tọa phân tích bị cáo vì ngoại tình mà đầu độc vợ, là nguyên nhân để cơ quan công tố cáo buộc như vậy.

Quá trình điều tra và tại tòa, vợ ông không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà nói đã chung sống 40 năm, không còn tình nhưng còn nghĩa.

Ngoài án tù, ông Vinh và bạn gái bị xác định có hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng, song chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Họ đã bị xử phạt hành chính bằng tiền, hôm 9/9.

Hải Thư