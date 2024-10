'Có người nổi tiếng liên quan bê bối tình dục của Diddy'

Hai người nổi tiếng vướng cáo buộc cùng rapper Diddy xâm hại tình dục trẻ vị thành niên trong đơn kiện gần đây.

Theo CNN ngày 21/10, có thêm bảy nạn nhân gồm bốn nam, ba nữ nộp đơn kiện Sean "Diddy" Combs với các tội danh tấn công, quấy rối tình dục và giam giữ người trái phép. Theo đó, năm vụ gửi lên Tòa án liên bang New York, còn lại nộp cho Tòa án tối cao New York trong tuần qua. Hầu hết nạn nhân nói bị chuốc thuốc và lạm dụng trong các bữa tiệc Diddy tổ chức tại Las Vegas, New York và Los Angeles từ năm 2000 đến 2022.

Trong số bảy đơn kiện, vụ của Jane Doe (tên thường được dùng thay danh tính thật của phụ nữ trong các vụ tố cáo) gây chú ý khi nguyên đơn nói bị Diddy xâm hại với sự tham gia của hai người nổi tiếng chưa rõ danh tính lúc cô ở tuổi vị thành niên.

Rapper Sean "Diddy" Combs đang đối mặt nhiều đơn tố cáo bê bối tình dục nhưng phủ nhận tất cả. Ảnh: WireImage

Trong hồ sơ nộp tòa, Jane Doe khẳng định sự việc xảy ra vào năm 2000 lúc cô 13 tuổi. Khi ấy, một tài xế xe limo mời cô đến buổi tiệc hậu lễ trao giải MTV Video Music Awards của Diddy ở New York. Sau khi uống nước, Doe cảm thấy chóng mặt nên tìm chỗ nghỉ. Diddy đi cùng một sao nam và một sao nữ vào phòng ngủ của cô. Nghệ sĩ nam cưỡng hiếp Doe trong khi Diddy và người phụ nữ quan sát. Cô tiếp tục bị rapper xâm hại dưới sự chứng kiến của hai người kia.

Đại diện pháp lý của Diddy phủ nhận cáo buộc trên và sáu đơn tố cáo còn lại. Luật sư phát biểu: "Ông Combs và đội ngũ của ông hoàn toàn tin tưởng vào những sự kiện có thật, các biện hộ pháp lý và sự minh bạch của quá trình tư pháp. Tại tòa án, sự thật sẽ được làm sáng tỏ rằng thân chủ chúng tôi chưa từng xâm hại bất kỳ ai - dù là người lớn hay trẻ vị thành niên, nam hay nữ".

Một nguyên đơn khác lấy tên John Doe (tương tự Jane Doe nhưng dành cho nam) tố bị rapper tấn công tình dục khi 17 tuổi vào năm 2022. Lúc đó, anh là nghệ sĩ trẻ và được giọng ca I'll be missing you hứa hẹn giúp trở thành ngôi sao. Hãng tin cho biết các đơn kiện mới nhất do văn phòng luật sư Tony Buzbee ở Houston phụ trách. Ông cũng là người đại diện khoảng 120 nạn nhân chống lại Diddy trước đó.

Hiện các công tố viên buộc tội Diddy điều hành một "tổ chức tội phạm" thông qua đế chế kinh doanh. Bị cáo được cho thực hiện các hành vi buôn bán tình dục, cưỡng bức lao động, bắt cóc, ngược đãi phụ nữ và nhiều tội ác khác trong nhiều thập niên. Anh chưa nhận tội và đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, Brooklyn sau khi tòa từ chối tại ngoại. Sau phiên điều trần ngày 10/10, đại diện cơ quan chức năng thông báo tiếp tục điều tra vụ án và có thể bổ sung cáo trạng hoặc bị can mới trong tương lai.

Gia đình nghệ sĩ ủng hộ anh tại phiên điều trần hôm 10/10. King Combs (giữa) nắm tay bà nội và một trong hai em sinh đôi ở hàng trước. Justin Combs (trái), Chance Combs và em gái song sinh còn lại đi phía sau. Ảnh: New York Daily News

Theo CNN, ít nhất 25 vụ kiện dân sự được đệ trình chống lại Diddy từ tháng 11/2023 đến nay. Bạn gái cũ của rapper - ca sĩ Cassie Ventura - là người đầu tiên nộp đơn kiện và được đội ngũ luật sư dàn xếp một ngày sau đó. Các vụ án khác đang tiếp tục xử lý nhưng nghệ sĩ phủ nhận mọi lời buộc tội.

Rapper Diddy, 55 tuổi, tên thật là Sean Combs. Anh thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa hip hop trở thành thương hiệu phổ biến toàn cầu. Năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD, theo Forbes. Diddy chưa kết hôn nhưng có bảy người con với bốn bạn gái.

Anh bị bắt hôm 16/9, ra tòa vào ngày hôm sau. Rapper từng đề nghị nộp tòa 50 triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại nhưng thẩm phán từ chối. Nếu bị định tội, "trùm nhạc rap" sẽ chịu án chung thân. Hôm 6/10, bà Janice Combs lên tiếng bảo vệ con trai, nói anh không phải "quái vật như mọi người tô vẽ". Phiên xét xử vụ án của Diddy diễn ra vào ngày 5/5/2025.

Phương Thảo (theo CNN)