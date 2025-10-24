Có người đồng hành và sẻ chia, cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao

Em tự thấy bản thân là người đơn giản, sống hòa đồng, tình cảm và chân thành với mọi người, nhan sắc chỉ ở mức trung bình.

Đà Nẵng bước vào những ngày tháng 10 mùa thu, nhưng thời tiết thì lẫn lộn, mưa nắng thất thường, làm những người khỏe mạnh cũng dễ sụt sùi. Dẫu vậy, em vẫn yêu con người và không khí nơi đây biết bao.

Đã 35 xuân xanh qua đi, cảm nhận nhịp đập thời gian dường như nhanh hơn rồi thì phải. Quay đi ngoảnh lại, em thấy mình độc thân như vậy chắc đủ rồi. Đã đến lúc nên để bản thân bước sang một trang mới, có người đồng hành và sẻ chia, cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao.

Mong muốn tìm bạn đồng hành có tính cách dễ mến, chân thành, công việc ổn định, và có mong muốn tìm hiểu, xây dựng gia đình nơi đây. Về tuổi tác, em mong có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 5 tuổi là tốt nhất, quan trọng vẫn là tính cách và nói chuyện hợp nhau là được.

Em cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc bài của em.

