Cô Ngốc 'Thần điêu đại hiệp' yêu 40 năm nhưng không cưới

Trần An Doanh, sao Hong Kong đóng nhiều phim kiếm hiệp, không có ý định kết hôn với bạn trai hẹn hò hơn 40 năm.

Người đẹp TVB hiếm hoi nói đời tư, cuộc sống hiện tại trên HK01 hôm 1/9. Từ khi 30 tuổi, Trần An Doanh xác định theo "chủ nghĩa độc thân", cũng không muốn sinh con. Bạn trai là mối tình đầu của diễn viên, từng là nhà sản xuất phim, họ quen biết khi thực hiện Cream Soda and Milk năm 1981. Vài năm sau tình cờ gặp lại, cả hai mới phát triển mối quan hệ.

Trần An Doanh ở tuổi 64. Ảnh: HK01

Hiện, bạn trai của Trần An Doanh chủ yếu làm việc ở Trung Quốc đại lục, giai đoạn Covid-19, họ không gặp nhau hơn hai năm. Khi được hỏi có lo ngại nhà sản xuất yêu người khác do xa cách, Trần An Doanh nói: "Với tôi, không vấn đề gì. Có thể mọi người thấy tôi kỳ quặc, nhưng làm sao sở hữu được toàn bộ một con người. Anh ấy ở xa, có người chăm sóc anh ấy, cũng tốt thôi. Nếu anh ấy không thích tôi, không cần tôi nữa thì tôi cũng tác thành cho anh ấy".

Trần An Doanh từng tự hỏi nếu bạn trai đề nghị chia tay, liệu cô có thực sự thoải mái trong lòng. Người đẹp cho rằng theo lý trí, cô có thể làm như vậy nhưng điều này chưa xảy ra nên cô không chắc cảm xúc sẽ như thế nào.

Trần An Doanh trên màn ảnh TVB Trần An Doanh thời kỳ hoạt động sôi nổi làng phim. Video: TVB

Những năm gần đây, An Doanh đóng vai phụ trong các phim như Tâm cư, Kiếm của Tam thiếu gia, Tu Viện Downton 2: Kỷ nguyên mới. Cô gia nhập làng giải trí từ năm tám tuổi, góp mặt trong hơn 100 phim của đài TVB. Người đẹp vào vai Cô Ngốc ở loạt phim kiếm hiệp Kim Dung như Anh hùng xạ điêu 1983, Thần điêu đại hiệp 1983, Thần điêu đại hiệp 1995. Cô Ngốc là con của Khúc Linh Phong, trở nên điên điên khùng khùng sau khi chứng kiến cha chết thảm. Hoàng Dược Sư nhận Cô Ngốc làm đệ tử, đưa về sống trong Đảo đào hoa.

Tạo hình Cô Ngốc của Trần An Doanh. Ảnh: TVB

Trần An Doanh còn đóng Ân Ly trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1996, Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long Bát Bộ 1997, Đào Hồng Anh trong Lộc Đỉnh Ký 1998. Diễn viên cũng góp mặt trong loạt tác phẩm nổi tiếng khác của TVB như Nhật nguyệt thần kiếm, Tòa án lương tâm, Hồ sơ trinh sát, Cái thế hào hiệp.

Như Anh (theo HK01)