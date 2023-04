Có nên xây nhà bằng bê tông đúc sẵn?

Tôi được nhiều người khuyên nên xây nhà bằng bê tông đúc sẵn nhưng e ngại tấm bê tông dễ có khe nứt. Xin tư vấn.

Độc giả Đức Tiến

Bê tông đúc sẵn là một loại vật liệu được sản xuất theo khuôn đúc có sẵn tại các nhà xưởng hoặc nhà máy sau đó được đưa ra công trường để lắp ghép, thi công. Các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bao gồm tấm tường, tấm sàn, ống cống, dầm chịu lực, cọc móng, cột...

Theo kiến trúc sư Trương Thành Trung (Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất T&T), vật liệu này giống bê tông truyền thống ở thành phần vật liệu như cát, đá dăm, sỏi, xi măng, phụ gia... song phụ thuộc thêm vào công nghệ sản xuất của từng nhà máy. Do đặc thù sản xuất trước nên các cấu kiện bê tông đúc sẵn thường có kích thước cố định theo từng chủng loại.

Việc sử dụng bê tông đúc sẵn sẽ không để lại các vết nứt bởi có các vật liệu hoàn thiện che phủ trong quá trình lắp đặt công trình. Đối với nhà ở dân dụng, bê tông đúc sẵn chỉ nên sử dụng cho sàn và tường. Trong đó, bề mặt sàn sau khi lắp đặt sẽ được cán nền lát gạch như bình thường. Còn với tường, tấm kép được lắp xong sẽ có thêm băng lưới xử lý mối nối và hoàn thiện bề mặt bằng cách trát hoặc dùng bột trét.

Bê tông đúc sẵn được gia công, sản xuất trước tại nhà máy thay vì đổ tại chỗ như bê tông truyền thống. Ảnh: gocxaydung

Không phải công trình nào cũng sử dụng được bê tông đúc sẵn bởi những đặc tính riêng của loại vật liệu này.

Ưu điểm của bê tông đúc sẵn là khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, chống nước cao. Trong khi bê tông truyền thống phải mất một khoảng thời gian để đông kết thì những tấm đúc sẵn có thể sử dụng được ngay sau khi lắp đặt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo tiến độ gấp và giảm tải trọng công trình. Khả năng chống cháy của bê tông đúc sẵn cũng cao hơn so với kết cấu thép.

Tuy nhiên loại vật liệu này cũng có những hạn chế. Do cấu kiện bê tông đúc sẵn tương đối lớn thế nên trong quá trình thi công đòi hỏi máy móc, cần cẩu để vận chuyển và lắp đặt tại công trình. Khả năng đồng bộ với các vật liệu hoàn thiện khác chưa cao. Ví dụ tấm bê tông có thể to hơn hoặc nhỏ hơn so với các hệ khung nhôm kính.

Vì kích thước được sản xuất sẵn không phải vị trí nào cũng có thể lắp đặt và thi công như các vật liệu truyền thống. Do đó bạn cân nhắc vào từng hạng mục công trình để lựa chọn cấu kiện bê tông phù hợp.

Ngọc Diễm