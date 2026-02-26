Có nên về quê trồng rau nuôi gà ở tuổi 49 khi chỉ có 2 tỷ đồng tiết kiệm

Tôi 49 tuổi, đang làm HRM (quản trị nguồn nhân lực) cho một công ty tư nhân với thu nhập 35 triệu đồng/tháng.

Tôi có hai con: con trai đang du học và đã có việc làm tại Canada (tạm ổn), con gái học lớp 7. Vợ chồng tôi sống và làm việc tại TP HCM, có số tiền tích lũy khoảng 2 tỷ đồng. Công việc của tôi thu nhập ổn định nhưng đồng nghĩa với áp lực và nhiều việc. Tôi phải luôn gồng mình để xử lý. Tôi càng làm để hoàn thành tốt nhất phạm vi công việc thì cấp trên càng kỳ vọng và giao thêm mảng khác. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của tôi.

Vào cuối năm, sau khi hoàn tất công việc cũng là lúc tôi bị bệnh, không ăn uống gì nguyên dịp tết. Đầu năm, cấp trên lại tiếp tục giao thêm cho tôi quản lý việc khác ngoài HR vì họ nghĩ tôi làm tốt. Tôi rất muốn từ chối nhưng không thể nói thẳng. Tôi dự tính nếu cứ áp lực như này, tôi sẽ nghỉ việc, về quê trồng rau, nuôi gà để tinh thần và sức khỏe tốt (tôi có vườn ở quê).

Nói về con gái, chồng tôi với thu nhập hiện tại có thể lo cho con hoàn thành đại học hoặc con muốn du học thì anh trai sẽ lo. Tôi đang băn khoăn về số tiền tích lũy quá ít, có đủ để mình yên tâm sống thời gian còn lại, bởi bản thân không có lương hưu và cũng không thể chờ đến 60 tuổi lãnh hưu.

Tôi có một công việc online nhỏ với thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng, không mất nhiều thời gian. Tôi dự tính sau khi con nhỏ vào đại học, chồng có thể về quê sống cùng, nhà Sài Gòn nếu các con không ở sẽ bán đi (tầm 3,5 tỷ đồng) hoặc cho thuê. Xin độc giả cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất trong lúc này, tôi đang cảm thấy mất phương hướng. Xin cảm ơn tất cả.

Diệp Lê