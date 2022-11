Có nên về quê lập nghiệp khi vợ chồng đang có thu nhập khá

Tôi là nam, 32 tuổi, đã lấy vợ, làm cho công ty nước ngoài, thu nhập trung bình 35 triệu đồng một tháng.

Vợ 27 tuổi, đang làm cho văn phòng đại diện một công ty, thu nhập tầm 25 triệu đồng mỗi tháng. Cả hai đều có bằng thạc sĩ. Chúng tôi đã mua nhà, còn nợ ngân hàng khoảng 700 triệu đồng. Tôi và anh dự định sinh con trong một, hai năm nữa khi tình hình kinh tế đỡ bất ổn hơn hiện nay.

Bố mẹ tôi ở quê luôn mong muốn vợ chồng về quê lập nghiệp để gần nhà và tiện đường chăm sóc ông bà lúc trái gió trở trời. Bố mẹ đã 65 tuổi, thuộc típ người truyền thống, tôn trọng giá trị gia đình nên nhất quyết không vào thành phố cùng chúng tôi. Ông bà rất thương yêu con cái nên vào các dịp lễ, tết đều mong chúng tôi về thăm. Tôi có một người em đang làm việc ở nước ngoài, em rất giỏi, thông minh và tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Do vậy, việc em trở về quê là điều rất khó và tôi sẽ không bàn đến.

Chữ hiếu, tôi không bàn vì nó thiêng liêng và ai cũng phải báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Điều tôi trăn trở nhất là sẽ bắt đầu như thế nào nếu phải quay về quê. Quê tôi ở miền Trung, vùng đất khô cằn mùa hạ, mưa bão gió lạnh khắc nghiệt mùa đông. Thời gian kinh doanh chắc chỉ tầm sáu đến chín tháng trong một năm vì những tháng còn lại gần như khó khăn do bão lụt và khách du lịch rất ít. Kiếm việc làm công ăn lương ở quê cũng rất khó do phải có quen biết, nhà máy khu công nghiệp vẫn còn ít. Do vậy, khả năng làm ra tiền cũng thấp và không nhiều cơ hội như ở thành phố.

Tôi không biết làm gì và bắt đầu như thế nào nếu về quê. Tôi theo học đại học và làm việc ở thành phố từ lúc ra trường đến giờ, tất cả mối quan hệ đều ở đây, chưa kể vợ đang có công việc tốt. Nếu về quê, tôi sợ sẽ không lo được cho bản thân, như vậy làm sao có thể lo được cho cha mẹ và vợ con sau này. Mong mọi người góp ý và cho tôi thêm nhiều góc nhìn để cân nhắc và quyết định phù hợp.

Nam

