Có nên vay một tỷ đồng đi du học ở tuổi 27

Tôi 27 tuổi, vừa chia tay bạn trai sau hơn 3 năm yêu. Anh đi du học rất lâu nên muốn chia tay, tôi đồng ý. Giờ lương của tôi 15 triệu đồng mỗi tháng, vẫn chưa có nhà, băn khoăn không biết có nên đi du học hay ở nhà lấy chồng. Tôi đang học tiếng Anh để thi IELTS.

Tiếng Anh thì tôi có thể cố gắng để đạt điểm cao nhưng bằng đại học của em không xuất sắc, nếu xin học bổng cũng không có nhiều hy vọng. Nếu đi du học ở Australia, tôi sẽ phải nợ ngân hàng một tỷ đồng. Chưa kể học xong chưa biết tôi có xin được việc làm tại đó hay không, nếu không sẽ phải quay về nước, khi ấy cũng nhiều tuổi lại gánh thêm nợ nần.

Tôi đang mất niềm tin vào tình yêu nên chắc phải thời gian nữa mới có thể tìm hiểu người khác. Tôi mong muốn có thể ra nước ngoài sinh sống và làm việc để bản thân và con cái có môi trường tốt hơn, nhưng thật sự có rất nhiều khó khăn, tôi sẽ phải mạo hiểm đánh cược cả tuổi trẻ và tiền bạc. Tôi phải làm sao đây?

Nguyệt Linh