Có nên uống paracetamol để giảm đau đầu do bia rượu?

Dịp Tết, tôi thường đau đầu sau uống rượu, đã thử uống nước lọc và ăn bánh mì nhưng không đỡ. Tôi có thể uống paracetamol để giảm triệu chứng? (Hoàng, 35 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Rượu làm giảm lượng glucose trong máu dẫn tới chóng mặt ở người say rượu. Uống rượu, bia khiến bạn mệt mỏi, mất nước nên càng nôn nao, đau đầu. Tuy nhiên, uống paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau khác để khống chế cơn đau đầu là sai lầm.

Khi uống rượu, gan sẽ phải làm việc cật lực để chuyển hóa và đào thải ethanol. Sử dụng paracetamol vô tình sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa đối với gan và gây tình trạng ngộ độc paracetamol.

Bên cạnh đó, paracetamol, aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, làm tăng gấp đôi tác hại lên gan.

Ngoài ra, paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt, uống theo chỉ định và liều lượng. Thuốc chống chỉ định với người có bệnh lý cấp tính về gan (viêm gan virus đang giai đoạn cấp tính, đang điều trị tổn thương gan cấp tính do mọi nguyên nhân...). Bệnh nhân có bệnh lý về gan nhưng không trong giai đoạn cấp tính, phải giảm liều và giảm cả thời gian dùng thuốc.

Chưa kể, uống rượu quá nhiều dẫn đến bệnh lý gan như viêm gan, xơ gan. Nếu bạn thường xuyên uống rượu, bia, chỉ cần dùng với liều paracetamol thông thường cũng có thể gây hại.

Do đó, khi bị đau đầu do rượu, bia, bạn nên tìm cách khác để giảm đau như uống nhiều nước lọc, nước gừng và chất điện giải để giúp đào thải nhanh chất cồn khỏi cơ thể. Không nên để bụng đói trước khi uống khiến cơ thể hấp thụ rượu nhanh và dễ say hơn.

Sau khi uống rượu, bạn nên ăn cháo loãng hoặc súp nóng để bổ sung muối natri và kali, giúp cơ thể hồi phục nhanh.

Bác sĩ Đinh Thế Tiến

Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang