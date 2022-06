Có nên từ bỏ làm kĩ sư để theo đuổi ngành truyền thông

Tôi 37 tuổi, có vợ con, là kĩ sư cầu đường với mười mấy năm kinh nghiệm, đang làm việc tại một công ty lớn.

Tuy nhiên ba năm gần đây công việc của tôi bế tắc, không có cơ hội phát triển do thay đổi sếp. Từ ngày có sếp mới về, các đồng nghiệp lần lượt nghỉ hết. Tôi bị chèn ép nhưng cố gắng thay đổi để thích nghi, tuy nhiên dù cố gắng cũng không được công nhận. Trải qua ba năm mà tôi không thấy phát triển được gì, lương bị dìm, không cho tăng. Tôi mất năng lượng và chán nản với nghề, muốn thoát ra, mỗi ngày đi làm đối với tôi như cực hình.

Tôi đã tìm việc khác lâu nay, tuy nhiên nghề này khó tìm việc ở thành phố. Tôi đã đi phỏng vấn một vài công ty nhưng chỗ thì trả lương quá thấp, chỗ lại yêu cầu quá cao vì vị trí lãnh đạo, nếu chỗ thấy được thì lại phải đi công trình ở tỉnh. Tôi có hai con nhỏ đang học mẫu giáo, vợ khá bận nên tôi không thể đi công trình xa được, còn phải phụ vợ chăm sóc con cái. Cái nọ níu cái kia nên tôi như kiểu con chim không thoát được khỏi lồng. Tôi có một khoản nợ ngân hàng do mua nhà, mỗi tháng đều đặn đưa tiền cho vợ để chi tiêu và trả nợ, không thể mất nguồn thu nhập trong một vài tháng được.

Mấy năm qua tôi thấy lương không tăng nên cũng cố gắng tìm nhiều cách để gia tăng thu nhập của bản thân. Tôi buôn bán trên mạng xã hội cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Khi khách hàng bão hòa, theo xu hướng tôi chuyển qua bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Thời gian nghỉ dịch tôi buôn bán khá được, cũng muốn phát triển theo hướng đó, nếu tốt sẽ bỏ luôn nghề kĩ sư để qua buôn bán. Sau khi thị trường mở cửa trở lại, nhu cầu mua online giảm hẳn, mặt khác sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến lợi nhuận ngày càng giảm. Tôi cả ngày đi làm công ty, tối một mình lo cày đơn, đóng hàng, hôm nào cũng ngủ có bốn, năm tiếng.

Trải qua một thời gian tôi thấy sức khỏe yếu hẳn đi, tóc bạc và khá stress. Mẹ đợt trước ở đây phụ tôi được một thời gian nhưng bà phải về quê rồi. Tôi chỉ còn một mình, không thể chăm chút được gian hàng. Tôi nhận định nếu bỏ tất cả việc chính để chuyển qua làm trên sàn thương mại điện tử thì khả năng thành công cũng không cao do phải cần thời gian đủ dài mới ổn định, rồi đầu tư nhiều vốn và bài bản. Còn nếu lấy nó làm thu nhập phụ thì hiện tại tôi bỏ quá nhiều công sức để kiếm được thêm so với 1/3 lương cố định. Quá mệt mỏi vì chỉ có một mình nên tôi đành chấm dứt, đóng shop dù đã dành rất nhiều tâm huyết. Các công việc làm thêm này tôi chỉ làm buổi tối ở nhà và không ảnh hưởng tới việc chính.



Quay trở lại công việc hiện tại, tôi chỉ chú tâm vào chuyện tìm việc mới nhưng khá bế tắc. Tôi thấy mình cũng không còn nhiều động lực với nghề, không thực sự yêu nghề, bạn bè đã chuyển qua nghề khác khá nhiều. Tôi khá thích việc buôn bán, cũng có nhiều tài lẻ cần sự khéo tay, giao tiếp tốt, vì vậy các chương trình team building đều do tôi tổ chức. Tôi thấy công việc này mang lại cho mình rất nhiều năng lượng và sự hứng thú nên muốn chuyển hướng qua làm truyền thông hay tổ chức sự kiện. Có điều tôi chưa biết bắt đầu từ đâu, thu nhập thế nào, cần học những gì. Hiện tại tôi bơ vơ, không biết phải làm gì.

Một: Tiếp tục đi làm bình thường và tìm cơ hội nghề nghiệp ở công ty khác. Lựa chọn này tôi sẽ có thu nhập đều nhưng để phát triển và hứng thú lại không còn.



Hai: Tìm hướng làm truyền thông để thỏa đam mê, hoặc kiếm gì đó buôn bán. Cái này tôi chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Kinh tế với tôi rất quan trọng, không thể chỉ làm vì đam mê được. Mặt khác tôi đã có tuổi rồi, có còn phù hợp với nghề này?

Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hà

