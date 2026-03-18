Có nên trả tự do để vợ đi tìm hạnh phúc mới

Tôi 33 tuổi, là thủy thủ, làm việc trên tàu viễn dương, kinh tế tạm ổn, chưa có nhà riêng, vẫn ở cùng bố mẹ. Đầu năm 31 tuổi, tôi mới lấy vợ. Tôi chia sẻ từ đầu với em về hoàn cảnh, cuộc sống và công việc, em chấp nhận lấy tôi. Bố mẹ tôi người quê, hiền lành, chiều chuộng con dâu, lo cơm nước đầy đủ, bát đũa em cũng không phải rửa. Lương tôi đi làm cũng đưa cả cho em.

Sau gần 3 năm chung sống, suy nghĩ của vợ tôi đã thay đổi. Em thường xuyên kêu chán và tủi thân. Tôi cũng hiểu em chán vì điều gì. Em không khuyên tôi chuyển nghề, cũng chẳng lời động viên, chỉ bảo tôi phải hiểu em. Em nói những câu như xát muối vào lòng tôi. Gia đình tôi không khá giả gì, tôi còn bố mẹ già, họ không lương cũng chẳng có của để dành. Kinh tế gia đình đè nặng lên tôi. Thâm tâm tôi rất buồn, cũng mong em thấu hiểu cho công việc của mình khi phải đi làm xa nhà.

Thời gian qua tôi thấy em thay đổi nhiều, có những mơ mộng về hạnh phúc mà tôi chưa thể mang lại. Tôi đã suy nghĩ và cảm thấy có sự khác biệt ngày càng lớn giữa hai người. Chúng tôi chưa có sự ràng buộc về con cái. Tôi có nên trả lại tự do để vợ đi tìm hạnh phúc mà em mong muốn hay không?

Hòa Thuận