Có nên tố cáo bạn trai vì bị đe dọa khi chia tay?

Tôi quen bạn trai được hơn 6 tháng. Ban đầu tôi xác định tìm hiểu nghiêm túc để đi đến kết hôn nhưng sau đó thấy anh có xu hướng bạo lực nên chủ động chia tay.

Anh ấy nhiều lần gọi điện, nhắn tin thuyết phục đòi quay lại nhưng tôi không đồng ý nên quay ra đe dọa. Anh ta nói sẽ đăng những hình ảnh "thân mật" của cả hai trước đây lên mạng và dọa sẽ không cho tôi kiếm được bạn trai khác.

Anh mới đe dọa chứ chưa thực hiện, song tôi cảm thấy rất mệt mỏi và lo sợ. Tôi có nên trình báo sự việc với cơ quan công an để nhờ can thiệp? Hành vi đe dọa của bạn trai cũ của tôi có bị xử lý theo quy định pháp luật không? Nếu có thì xử phạt thế nào?

Độc giả Ngọc Lan

Luật sư tư vấn

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân hoàn toàn có quyền đối với hình ảnh của mình, và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Vì vậy, việc dùng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa người khác là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ.

Về chế tài hành chính: Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi khiêu khích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, người vi phạm còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Người có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này là Chủ tịch UBND cấp xã, huyện; Trưởng công an cấp xã, huyện.

Về chế tài hình sự: Nếu việc đe dọa tung ảnh nhạy cảm là để làm nhục người khác, người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị xử lý về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 của Bộ luật Hình sự, với mức phạt là: cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 5 năm.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người đó những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và tổn thất về tinh thần.

Như vậy, tùy theo mức độ vi phạm, bạn trai cũ của bạn có thể bị xử lý theo các chế tài trên. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, không xảy ra những chuyện đáng tiếc, chị nên tố cáo hành vi của bạn trai cũ đến cơ quan có thẩm quyền như công an, UBND để được kịp thời can thiệp, xử lý.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty luật TNHH MTV Ta Pha