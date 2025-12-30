Có nên tìm hiểu nhiều người cùng lúc để sớm lấy chồng, sinh con

Tôi rất yêu trẻ con, khao khát có đứa con của riêng mình, vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành để xây dựng gia đình.

Tôi là một cô gái ngoài 30 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều bạn bè đồng trang lứa của tôi đã lập gia đình, thậm chí có người đã có hai con, trong khi tôi vẫn một mình. Tôi không có điều gì quá nổi bật: ngoại hình bình thường, gia đình và công việc cũng bình thường.

Tôi sống hướng nội nên các mối quan hệ xã hội không nhiều. Đã có giai đoạn tôi nghĩ mình sẽ sống độc thân, không bận tâm chuyện yêu đương mà dành thời gian cho bản thân: tập thể dục, theo đuổi sở thích và học thêm những điều mình thích. Tôi lại rất yêu trẻ con và luôn khao khát có một đứa con của riêng mình, vì vậy vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành để xây dựng gia đình. Tôi từng được mai mối nhưng không thành.

Tôi hai lần viết bài gửi chuyên mục Hẹn hò. Lần đầu nhận được khá nhiều thư từ độc giả nhưng lúc bài được đăng vì công việc quá bận và áp lực nên không có thời gian trả lời. Gần một năm sau, tôi viết bài lần thứ hai, lần này dành thời gian trả lời và trò chuyện với mọi người. Có khoảng 4–5 người khiến tôi ấn tượng, nhưng vì không muốn phân tâm nên tôi chỉ chọn trò chuyện với một người cảm thấy phù hợp nhất. Sau khoảng 2 tháng, chúng tôi nhận ra không hợp và dừng lại. Tôi đã băn khoăn không biết có nên chủ động liên lạc với những người còn lại hay không vì trước đó đã từ chối họ để tập trung tìm hiểu người kia. Tôi cảm thấy ngại nếu liên lạc lại nhưng thú thực cũng hơi tiếc vì họ cũng là người khiến mình ấn tượng qua lá thư gửi đến nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu sâu.

Tết sắp đến, tôi cũng mong có một người để cùng chia sẻ và có thể ra mắt gia đình, nhưng thật sự không biết nên làm gì. Tôi có nên tiếp tục viết bài tìm người yêu nữa không? Có nên trò chuyện và tìm hiểu nhiều người cùng lúc để tránh bỏ lỡ cơ hội, hay vẫn tập trung vào một người để có sự nghiêm túc và cảm xúc rõ ràng? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Ở hoàn cảnh như tôi, nên làm gì để có cơ hội tìm được người phù hợp?

Huyền Thanh