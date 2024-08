Có nên thế chấp nhà để trả nợ cho chị dâu

Ba đuổi chị đi, chị quỳ gối van xin hai ngày nay, ba mẹ lại không đành lòng; nếu giúp chị, ba mẹ phải thế chấp nhà mới có.

Gia đình tôi cơ bản, trên tôi có một anh trai đã có vợ. Vợ chồng anh sống cùng ba mẹ. Ba về hưu mấy năm nay, mẹ chỉ ở nhà nội trợ. Tôi có căn chung cư gần chỗ làm nên ở riêng, cuối tuần mới về thăm nhà. Cách đây 8 năm, anh tôi cưới vợ, vì không tìm hiểu kỹ nên sau cưới mới biết gia cảnh chị dâu rất khó khăn và phức tạp. Lúc mới về nhà tôi làm dâu, chị rất hiền, chăm chỉ, vì thế gia đình tôi cũng quý mến chị. Anh tôi hiền, tuy nhiên lại gặp nhiều chuyện không may, đi làm gặp chuyện nọ chuyện kia liên quan sức khỏe nên không làm lâu dài mà đổi chỗ liên tục, hầu như không có thu nhập.

Chị dâu sau khi sinh đứa thứ hai bắt đầu đau ốm liên miên, việc nhà và chăm hai cháu chủ yếu do mẹ tôi làm. Chi phí chính trong nhà do tôi và ba có lương hưu lo liệu. Lúc anh chị mới cưới, ba mẹ có cho 90 triệu đồng để buôn bán nhưng sau một thời gian ế ẩm, vốn liếng đã tiêu hết. Sau này chuyển hướng làm nông nghiệp, gặp dịch bệnh lại nợ thêm 500 triệu đồng, may người ta không đòi. Giờ chị đi làm thuê nhưng cũng bấp bênh, lương tháng có tháng không, chủ yếu chị tự chi tiêu cá nhân, thỉnh thoảng tiêm ngừa cho cháu, không hỗ trợ gì trong gia đình. Tôi phải kể rõ như vậy để mọi người biết được hoàn cảnh hiện tại.

Gần đây gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện, chủ yếu liên quan đến chị dâu. Mới trước tết, mẹ tôi phát hiện chị tiêu hết gần hai cây vàng cưới. Khi hỏi thì chị nói quanh co, thề thốt vẫn còn, chỉ là đang để chỗ này chỗ kia. Sau này ba mẹ hỏi gặng chị mới thú thật là đã bán hết, nhưng đổ lỗi do anh tôi không đi làm ra tiền nên chị phải bán để lo cho hai cháu. Tôi không biết chị nói có thật không, vì chỉ có cháu lớn lúc sinh ra ở nhà ngoại 3 tháng, còn sau này hai cháu về đều ở nhà ba mẹ tôi và chi phí trong nhà mẹ tôi lo hết. Ba mẹ cũng gặng hỏi xem có còn nợ ở đâu nữa không, chị quả quyết nói không có.

Chuyện này coi như bỏ qua, ba mẹ tôi rất giận nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này mẹ tôi lại phát hiện mất tiền và vàng để dành. Không có bằng chứng nên mẹ chỉ nói bóng gió thì thái độ chị rất thờ ơ. Cũng vì nhiều chuyện xảy ra mà anh chị tôi lục đục, đỉnh điểm có lần anh tôi thưa chuyện với ba mẹ, xin ly hôn. Chị nói lỗi tất cả là do anh tôi không làm ra tiền, mình chị phải lo lắng nên mới như vậy. Chị còn nói nếu ly hôn chị xin phép dẫn hai cháu đi, trong khi tôi không hiểu bản thân chị lo chưa xong, dẫn hai cháu đi thì lấy gì lo cho chúng. Nói vậy nhưng tôi và ba mẹ cũng khuyên ngăn, mọi chuyện lại tạm lắng xuống.

Mới đây, chị gọi điện nhờ tôi giúp giùm 20 triệu đồng để trả nợ cho xã hội đen và dặn đừng nói cho ba mẹ biết. Tôi không chấp nhận, tiền tôi làm đã để dành lo hết chi phí trong nhà, giờ chị còn hỏi như vậy tôi lấy đâu ra. Tôi bảo chị về thưa chuyện với ba mẹ vì cũng không chấp nhận giấu chuyện này cho chị. Vì bọn đòi nợ dọa quậy phá nên chị mới về thưa với ba mẹ tôi giúp giùm. Ba mẹ dù rất giận nhưng đành phải trả thay chị 20 triệu đồng đó. Mới trả xong qua hôm sau chị lại xin tiếp ba mẹ giúp trả thêm 35 triệu đồng nữa. Ba mẹ gặng hỏi còn nợ chỗ nào nữa không thì nói luôn, ba mẹ già rồi tiền ở đâu mà báo nợ liên tục như vậy. Chị thề thốt chỉ bấy nhiêu đó thôi là hết rồi. Ba mẹ đành bấm bụng vét hết số tiền còn lại để trả cho xong.

Tôi rất đau lòng vì biết tiền đó là mình đưa để chi tiêu nhưng mẹ tiết kiệm bao năm mới dành được, phòng ốm đau. Mới qua mấy ngày, chị lại về quỳ gối xin ba mẹ cứu giúp. Lần này chị báo nợ 350 triệu đồng, bị lừa mấy năm trước nhưng không dám nói, vay mượn app này app kia để trả nên đến giờ số tiền lên tới mức đó. Giờ tôi không biết phải nói sao với chị, nhà tôi hết khả năng để giúp. Tôi sắp cưới, căn chung cư đang ở vẫn trả góp, sau này cũng không hỗ trợ gia đình được như bây giờ nữa. Nhờ anh chị tư vấn giúp, giờ gia đình tôi phải làm sao đây?

Hồng Lam