Có nên phụng dưỡng bác ruột để nhận thừa kế 20 tỷ đồng?

Tôi là nam 32 tuổi, có vợ và hai con; ông nội tôi có sáu người con, bốn gái và hai trai, anh trai của bố tôi không có con.

Tôi không biết lý do vì sao từ nhỏ bác trai luôn coi thường nhà tôi. Nói thêm, bố mẹ tôi làm ruộng, còn các cô bác đều kinh doanh hoặc làm cơ quan nhà nước. Hễ chúng tôi làm gì sai hoặc đi ngược suy nghĩ của bác là bác mắng ngu dốt. Mẹ từng nói với tôi: "Bao nhiêu cái khôn các cô bác lấy hết, còn cái dốt dồn cho bố mày". Ba chị em tôi đều học cao đẳng, đại học và đi làm ở khu công nghiệp gần nhà. Anh chị em con của các cô bác đều làm kinh doanh hoặc là cán bộ nhà nước, rất thành đạt. Do đó bác càng có lý do để chê bai chị em tôi. Với bác, học đại học mà phải đi làm khu công nghiệp là đồ bỏ đi.

Bác sống rất phù thịnh và chỉ thích chơi với những đứa cháu thành đạt, những cháu khác bác không đếm xỉa. Chuyện không có gì đáng suy nghĩ vì anh chị em tôi cũng quen cách cư xử của bác mấy chục năm nay rồi. Trước tết bác gọi bố tôi xuống nhà và nói muốn xin (bất đắc dĩ) một đứa xuống ở cùng để phụng dưỡng hai bác những năm tháng cuối đời. Bố về nói lại với hai anh em tôi, vợ tôi và em dâu đều không phản đối gì, chỉ có em trai tôi bảo không muốn xuống. Tôi cũng đắn đo và muốn nhường cho vợ chồng em trai vì em dâu công việc bấp bênh, xuống đó có thể kế nghiệp buôn bán. Dù rằng phần nhiều trách nhiệm vẫn thuộc về anh em tôi nhưng mà phải sống chung nhà với người bác luôn khinh thường mình thì tôi không biết sẽ sống sao cho đúng.

Nếu anh em tôi xuống ở cùng thì bác sẽ sang tên cho hết ba ô đất, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, còn không xuống thì khả năng cao sau này sẽ phải chia 50:50 cho cháu bên vợ bác, đất của bác toàn ở vị trí đắc địa nên giá trị cao. Tôi cũng thấy, là anh em một nhà nhưng suy nghĩ của các cô bác xa hơn bố tôi rất nhiều, mua đất toàn chọn vị trí ngã ba, ngã tư mới mua dù có phải vay nợ. Bố mẹ tôi cũng mua được một ô nhưng lô kẹp, giá trị không cao. Hiện tại cả gia đình tôi đều ở trên đất của ông nội, cũng ở mặt đường quốc lộ, diện tích khá rộng, có thể chia ra được bốn ô. Nói đến đây chắc cũng đủ để mọi người hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, rất mong mọi người nhìn từ ngoài vào sẽ cho tôi lời khuyên khách quan hơn. Chân thành cảm ơn.

