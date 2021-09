Có nên nghỉ làm để chăm lo gia đình trong mùa dịch

Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên những ai vẫn có việc làm, có thu nhập thật may mắn. Tôi cũng có việc làm nhưng giờ ở nhà và được hưởng 30% lương.

Lương tôi thấp nên số tiền lĩnh hàng tháng không cao, tính thêm tiền hỗ trợ nữa là được hơn 3 triệu đồng. Tôi biết ơn công ty đã cố gắng duy trì mức thu nhập tối thiểu cho nhân viên. Có một việc tôi lăn tăn, muốn mọi người tư vấn giúp.

Tôi có hai bé đang học online tại nhà, một bé lớp 7 và một bé lớp 2, chồng cũng làm việc tại nhà. Công việc của chồng khá bận rộn vì vừa làm chính vừa làm thêm, việc chuẩn bị cơm nước cho con hoàn toàn do tôi phụ trách. Hiện tại công ty muốn những nhân viên có nhận 30% lương phải đến làm việc, nếu không sẽ tạm hoãn hợp đồng.

Do địa phương nơi tôi ở đang thực hiện chỉ thị 16, việc đi làm gặp nhiều khó khăn, phải có kết quả test Covid âm tính trong vòng 72 giờ, chi phí test công ty không hỗ trợ. Tôi tham khảo giá ở một phòng khám tư, mỗi lần test cho kết quả nhanh tầm 600 nghìn đồng, nếu tôi đi làm thì một tháng phải test khoảng 10 lần. Số tiền tôi phải chi co việc này quá nhiều so, tính ra lương còn lại không đáng là bao. Công ty nói nếu nhân viên đi làm sẽ được xem xét trả lương nhưng chắc chỉ được 70%. Nếu tôi đi làm, việc cơm nước cho con sẽ không được tốt.

Tôi không bị áp lực về thu nhập, chỉ muốn có công việc để làm. Xin nói thêm, tôi ở nhà nhưng có làm thêm, tháng được 2 triệu đồng nữa. Mong các bạn tư vấn giúp, tôi có nên đi làm hay ở nhà lo cơm nước cho chồng con và chấp nhận bị tạm hoãn hợp đồng?

Loan

