Có nên mua thực phẩm sắp hết hạn sử dụng?

Thực phẩm sắp hết hạn thường chỉ các loại hàng đóng gói "cận date" nhưng chưa vượt quá mốc thời gian sử dụng.

Giáo sư Fan Zhihong, Trường khoa học thực phẩm và kỹ thuật dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc sẽ hướng dẫn chi tiết kiến thức và an toàn về thực phẩm sắp hết hạn.

Theo Fan, hiện chưa có quy định thống nhất về bao lâu thì được coi là sắp hết hạn. Song một số hướng dẫn đưa ra mốc tham khảo. Cụ thể, với thực phẩm có hạn sử dụng trên một năm, thời điểm "cận hạn" được tính từ 45 ngày trước khi hết hạn. Thực phẩm có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới một năm là 20 ngày; 90 ngày đến dưới 6 tháng là 15 ngày; 30 đến dưới 90 ngày là 10 ngày; 16 đến 30 ngày là 5 ngày; và với loại dưới 15 ngày, khoảng thời gian này chỉ từ 1 đến 4 ngày.

Một số loại có hạn sử dụng ngắn thì thời gian cận date cũng ngắn. Ảnh: Aboluowang

Trong hạn sử dụng, thực phẩm đóng gói hoàn toàn có thể tiêu thụ an toàn nếu được bảo quản đúng điều kiện. Luật một số quốc gia cũng yêu cầu siêu thị, cửa hàng phải phân loại, dán nhãn riêng cho thực phẩm sắp hết hạn, không được bán lẫn với hàng mới mà không thông báo cho người tiêu dùng.

Để thu hồi vốn, nhiều nhà bán lẻ giảm giá mạnh hoặc lập quầy riêng cho thực phẩm loại này, thậm chí hình thành cả chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh đồ "cận date".

"Mua thực phẩm sắp hết hạn không đồng nghĩa với thói quen thiếu lành mạnh. Vấn đề là phải biết chọn lọc", Fang nói.

Theo chuyên gia, người tiêu dùng nên mua ở siêu thị, cửa hàng uy tín, đồng thời lưu ý ba điểm. Thứ nhất, chỉ mua vừa đủ nhu cầu, đừng vì giá rẻ mà mua nhiều, nhất là với đồ ăn nhanh nhiều dầu, muối, đường.

Thứ hai, để ý ngày sản xuất, bởi những loại giàu dầu mỡ như hạt khô nếu không được hút chân không dễ bị hôi.

Thứ ba, nên ưu tiên gói nhỏ thay vì gói lớn để dùng hết nhanh hơn. Nếu mua về chưa ăn ngay, hãy cất trong tủ lạnh.

Đồ hộp vẫn có thể sử dụng khi đã quá hạn, nếu chưa bóc bao bì. Ảnh: Aboluowang

Ngoài đồ "cận date", một số thực phẩm quá hạn nhưng còn nguyên bao bì, không biến dạng, không mùi lạ, vẫn có thể dùng. Đồ hộp là ví dụ điển hình vì được tiệt trùng ở nhiệt độ cao, chưa mở nắp rất khó hỏng.

Các loại bánh quy, ngũ cốc, thanh dinh dưỡng ít nước cũng có thể để lâu, bởi vi khuẩn, nấm mốc khó phát triển trong môi trường khô. Một số loại nước trái cây, trà đóng chai được tiệt trùng và đóng nắp nóng, nếu chưa khui để ở nhiệt độ thường vẫn an toàn.

Tuy vậy, "không hỏng" chỉ có nghĩa là chưa bị vi sinh vật xâm hại, chứ không đồng nghĩa giá trị dinh dưỡng còn nguyên vẹn. Ngay cả khi còn hạn sử dụng, sản phẩm vẫn có thể hỏng nếu bao bì rách, hút ẩm, tiệt trùng không đủ hoặc bảo quản lạnh không đúng cách. Vì thế, trước khi ăn cần quan sát kỹ màu sắc, mùi vị và trạng thái để đảm bảo an toàn.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)