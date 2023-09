Có nên mua nhà riêng khi mới chỉ ly thân chồng?

Con ngày một lớn, cũng cần không gian học hành, không thể ở nhà thuê mãi được.

Tôi 38 tuổi, có con gái lên lớp sáu, thuê nhà ở ngoại thành Hà Nội. Tôi và chồng ly thân được năm năm, lúc con gái mới vào lớp một. Lý do là anh gia trưởng, bảo thủ, vũ phu, không có chính kiến và nghe lời mẹ. Anh nhậu nhẹt thường xuyên. Mỗi khi có men rượu trong người, anh hay kiếm cớ hoặc bố mẹ chồng, em gái chồng gọi điện thoại phàn nàn về tôi, anh sẽ gây sự, đánh đập tôi trước mặt con gái. Hàng xóm nhiều lần can ngăn. Ngày tất niên năm 2018, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, trước mặt chồng và con, vì bà rất cổ hủ, sẵn ghét tôi từ lâu. Bà lấy lý do tết năm 2017, tôi và gia đình nhỏ về quê ngoại ăn tết (tôi đã gọi điện xin phép và mẹ đẻ tôi có bệnh nền, ốm yếu, gần 80 tuổi).

Dù sống khác tỉnh thành, bao năm tôi nhẫn nhịn, chịu nhục để con có đủ mái ấm gia đình. Lần này, tôi không chịu được nữa. Tôi phản kháng, đấu tranh, nói lý lẽ, tranh luận với bà. Chồng tôi bênh mẹ, tát tôi dúi dụi. Với quan điểm đưa ra, mẹ chồng đang dạy con dâu, sai hay đúng không được nói lại, phải xin lỗi bà ngay. Hôm ấy, tôi đi lang thang ngoài đường để tìm nhà nghỉ vào chiều 30 Tết, vì nhà chồng ở một tỉnh miền núi, không có xe về Hà Nội. Tôi đành thuê nhà nghỉ đến tối mùng hai rồi bắt xe về Hà Nội, sau đó bắt một chuyến xe nữa để về quê mình.

Kể từ đó, vợ chồng tôi sống ly thân. Chồng không quan tâm, cấp dưỡng và bỏ rơi con gái kể từ đó. Mãi đến năm vừa rồi, tôi gây áp lực, anh ta mới cấp dưỡng cho con được năm triệu đồng mỗi tháng. Tôi là mẹ đơn thân hoàn toàn năm năm nay. Hiện có một mảnh đất, đứng tên tôi (không liên quan đến chồng), trị giá 3,5 tỷ đồng. Bố tôi mất từ lâu, để lại cho tôi một mảnh đất ở quê, trị giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Mảnh đất ở quê này, tôi không bán, để lúc về già, về quê xây nhà ở. Tiền tích lũy tôi mới có 300 triệu đồng. Thu nhập hàng tháng là 24 triệu đồng, nguồn thu nhập ngoài cố định hàng tháng là năm triệu đồng. Và chồng chu cấp (bắt buộc) cố định là năm triệu đồng. Hàng năm tôi có khoản thưởng cuối năm là 50 triệu đồng.

Hai mẹ con chi tiêu hàng tháng khoảng 10-12 triệu đồng, bao gồm ăn ở, sinh hoạt, tiền học phí. Tôi không có nhu cầu riêng cá nhân, thuộc típ phụ nữ truyền thống. Năn năm ly thân, tôi sống chuẩn mực về đạo đức và lối sống. Tôi nghĩ muốn dạy dỗ được con gái, trước hết bản thân phải sống chuẩn mực, con sẽ noi theo. Hiện tôi phân vân, kính mong quý độc giả phân tích, chỉ ra tôi nên chọn hướng đi nào phù hợp cho hai mẹ con.

Thứ nhất, tôi bán đất rồi mua chung cư để hai mẹ con ở. Tôi chưa biết nên chọn chung cư loại nào thì tốt và phù hợp. Tôi làm việc ở khu phố cổ.

Thứ hai, có sẵn đất rồi, chịu khó tích tiền thêm chút nữa rồi xây nhà ba hoặc bốn tầng.

Thứ ba, cứ để đất đó, tích thêm tiền, ly dị ngay. Sau đó vay ngân hàng mua chung cư để hai mẹ con ở.

Con ngày một lớn, cũng cần không gian học hành, không thể ở nhà thuê mãi được. Vì tôi chỉ có một mình, cảm giác không an toàn với mức thu nhập để nuôi con ở Hà Nội nên chưa dám quyết định điều gì. Ngay cả việc ly hôn, tôi biết nên làm ngay nhưng chính vẫn loay hoay và thấy mình thật hèn nhát khi chưa dám quyết định. Tôi rất cần tác nhân, tác động để sáng mắt ra và có dũng khí giải quyết ly hôn. Xin cảm ơn quý độc giả.

Thùy Dương

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc