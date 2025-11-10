Có nên mời bạn trai đến dự ngày giỗ chồng tôi

Mọi năm vào ngày đó tôi đều làm mâm cỗ mời bố mẹ chồng, anh chị chồng đến để tưởng nhớ chồng, năm nay có nên mời bạn trai không?

Tôi 42 tuổi, chồng mất đã 6 năm. Tôi quen anh được hai năm nay, cả hai xác định tìm hiểu nghiêm túc hướng đến hôn nhân. Quan hệ của anh với bố mẹ và các con tôi rất tốt. Mỗi cuối tuần anh đều sang gia đình tôi trò chuyện, ăn uống vui vẻ với bố mẹ và con tôi.

Tuy nhiên từ trước đến nay tôi chưa nói với bố mẹ chồng là mình đã quen và tìm hiểu anh. Tuần sau giỗ chồng tôi, mọi năm cứ vào ngày đó tôi đều làm mâm cỗ và mời bố mẹ chồng, anh chị chồng đến gia đình tôi để tưởng nhớ chồng. Hiện tại tôi băn khoăn, không biết có nên mời anh đến tham dự ngày giỗ chồng tôi sắp tới hay không?

Mai Hoa