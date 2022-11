Có nên lấy 'cậu ấm' làm chồng

Tôi là nữ, thế hệ 9x đời đầu, sống tại Hà Nội, làm giáo viên cấp ba, nhan sắc bình thường, có bằng thạc sĩ, biết nấu ăn.

Tôi hướng nội, ít nói, độc lập, thu nhập ổn định, không giàu có gì. Tôi trải qua khá nhiều mối tình, tìm hiểu nhiều kiểu đàn ông, từ học thức đến bình dân, đa phần lớn hơn mình bốn đến 15 tuổi nhưng chưa gặp ai thấy ổn. Giờ duyên phận đưa đẩy thế nào tôi lại gặp một anh khiến bản thân phân vân.

Tôi gặp anh tại bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Hôm ấy tôi mới chia tay người yêu cũ còn khá buồn, ăn mặc hơi nổi bật. Anh thấy tôi rồi bắt chuyện và xin số điện thoại, chủ động làm quen. Sau đó chúng tôi tìm hiểu ba tháng rồi anh ngỏ lời, hai tháng sau nữa cầu hôn tôi. Chúng tôi cùng đạo rồi gặp cứ thế gặp nhau chứ không phải mẫu người lý tưởng của nhau, cả hai đều thừa nhận như vậy. Tôi không thích đàn ông hướng ngoại, làm kinh doanh vì sợ họ dẻo miệng. Anh trước giờ toàn quen chân dài, con nhà giàu, khéo ăn nói, không thích phụ nữ truyền thống ít nói như tôi. Không hiểu sao khi trò chuyện chúng tôi lại có vài điểm chung nên sau đó khá thân thiết.

Anh lớn hơn tôi ba tuổi, là cậu ấm trong gia đình có gốc kinh doanh mấy đời ở Hà Nội. Chúng tôi hay đi lễ chung, tâm sự đêm khuya. Hiện nay việc kinh doanh của anh không tiến triển lắm, anh vừa được ba mẹ để lại cho công ty gia đình. Tôi thấy công ty chỉ ở mức cầm cự thôi chứ không làm ăn lớn được như lúc trước ba mẹ anh làm, do một phần tính anh hơi hiền. Anh hiện tại chỉ ở nhà chăm sóc ba mẹ lớn tuổi. Anh bảo việc chăm sóc ba mẹ để anh lo, khi lấy về tôi không cần phải chăm vì tôi phải ở trường suốt. Anh cũng không bắt tôi phải làm dâu. Tôi phân vân vài vấn đề sau:

Về ngoại hình và lối sống: Anh rất đẹp trai, cao to, biết giữ sức khỏe tốt, sáng dậy sớm, theo tôi thấy sinh lý anh khá tốt. Về khoản này tôi rất tự ti do mình không quá đẹp, lại sợ sau này có con xong không đáp ứng được chuyện chăn gối cho anh.

Về tính cách: Anh rất ngoan đạo và chăm lo cho gia đình. Khổ nỗi anh lại hướng ngoại, giao thiệp rộng rãi, nói chuyện khéo nên ngày xưa nhiều cô gái theo anh. Anh kể từng thích đơn phương một chị trong năm năm nhưng không được đáp lại. Ngay khi chị nói rõ một lần với anh thì mấy tháng sau anh gặp tôi. Về khoản này tôi bất an do bản thân giao tiếp vụng về, không khéo léo; có thể do tôi ít nói, hay lắng nghe, không trách móc hay đánh giá anh gì hết.

Về học vấn: Tôi có bằng thạc sĩ, anh chỉ học trung cấp thôi. Sau khi ra trường anh làm nhiều công việc khác nhau nhưng không thành công, sau đó về phụ việc cho gia đình. Anh có thời gian đi phiêu bạt giang hồ với người anh để làm ăn nên khá từng trải. Tôi trước giờ chỉ lo học hành, trải nghiệm cũng không nhiều.

Về gia cảnh: Anh là con út, có hai chị gái đều lấy chồng có con và sự nghiệp riêng. Anh chưa có việc làm ổn định. Anh tuy hướng ngoại nhưng tính cách nhiều khi hơi ỷ lại do đã có tài sản ba mẹ để lại. Về tiền bạc anh không thiếu nhưng tôi lại thích người yêu học nhiều, công việc ổn định hơn.

Về nỗi bất an của tôi: Anh nói cần lấy vợ hiền lành, ổn định, có đạo như tôi. Ba mẹ anh hối thúc mấy năm gần đây. Tính anh lựa vợ khá kỹ, có nhiều tiêu chí, một phần vì còn vương vấn chị ngày xưa. Tới khi gặp tôi, anh thấy khá phù hợp. Anh khá chu đáo, chăm lo cho tôi từng chút một, từ quần áo đến những lúc tôi đau ốm. Khi tôi gặp khó khăn, anh luôn chạy đến hỗ trợ. Nói chung anh nhiệt tình, hay hỗ trợ mọi người.

Về quá khứ: Anh từng ăn nhậu nhiều, hay đi chơi với nhiều người con gái khác nhau nhưng hiếm khi dắt về ra mắt do còn trẻ. Anh từng có hai mối tình chính thức. Mấy năm gần đây anh trưởng thành hơn, tập trung vào gia đình, sống đạo tốt hơn để hoàn lương. Anh hay chú ý bề ngoài, sống khá sạch sẽ, tươm tất, trong khi đó tôi hơi luộm thuộm. Anh hay nhắc nhở tôi gọn gàng hơn, nhiều khi phụ tôi giặt đồ rồi dọn phòng.

Tôi đôi khi sợ sau này anh không chung thủy do có nhiều cô gái thích anh, nhiều bà mẹ muốn anh làm con rể. Anh luôn giữ khoảng cách với những người đó nhưng tôi vẫn lo lắng. Anh chỉ đến với tôi vì phù hợp chứ không phải vì yêu đúng không các bạn? Mong được các bạn chia sẻ và đưa ra lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hằng

