Có nên làm tiếp ở công ty người nhà khi vợ bị xúc phạm

Ở công ty, vợ tôi chỉ làm được công việc văn phòng nên dượng không ưa và hay bị nói, tôi bảo vợ xin nghỉ.

Tôi 29 tuổi, hơn vợ một tuổi, học kỹ sư ở Sài Gòn, sau này chuyển về gần quê làm, vợ học ngoại ngữ ở Đà Nẵng. Gia đình hai bên không giàu có. Cưới nhau được hai năm nhưng do công việc chưa ổn định nên chưa có con. Chúng tôi vừa lên kế hoạch có con và chuẩn bị nhiều thứ để con sinh ra được khỏe mạnh. Trước cưới, hai vợ chồng làm thu nhập khá tốt, khi đó tiền không nhiều nhưng lúc nào cũng dư dả. Sau cưới, kinh tế khó khăn do Covid, bên vợ có cô dượng mở công ty mà thiếu người nên kéo hai đứa vào làm. Mọi người trong nhà đều khuyên nên vào vì cô dượng sẽ hỗ trợ cho chứ ở ngoài này làm việc bấp bênh, vậy nên vợ chồng tôi quyết định vào làm cách quê tầm 300 km.

Mới đầu vào, vợ làm cho công ty cô dượng, còn tôi làm công ty khác để học việc. Được sáu tháng, tôi về làm cho công ty cô dượng luôn. Sau một năm, với số tiền vợ chồng để dành được và mượn thêm 100 triệu từ cô dượng, chúng tôi mua ôtô. Sau hai năm làm việc, dượng thấy tôi có năng lực nên cho tôi quản lý đội nhỏ, giờ là quản lý xưởng ngoài này luôn (dượng có hai cơ sở). Hiện tại dượng rất cần và trân trọng tôi, không khi nào nói hay làm gì mất lòng tôi. Nhưng vợ là con gái, do không làm được công việc chân tay, chỉ làm văn phòng nên dượng không ưa, hay nói này kia xúc phạm vợ. Nhưng vợ vì tôi được trọng dụng và ngại chỗ cô, sợ mất lòng nên nhịn. Tuy nhiên, đỉnh điểm vừa rồi, lúc có chú ở quê vào, cả nhà đi ăn uống rất đông mà vẫn nói vợ tôi, bảo là không phải cháu cô đã đuổi rồi. Khi đó uống bia nhiều rồi, tôi đi vệ sinh nên không nghe, về nhà mới biết. Tôi nói vợ xin nghỉ và vợ quyết định nghỉ. Còn tôi vẫn làm, nếu không ổn, tôi sẽ nghỉ luôn để về lại quê với vợ, hai vợ chồng cố gắng làm, có gì ăn nấy.

Khi nghe vợ tôi xin nghỉ, dượng nói mình chỉ nói vậy chứ không có ý gì. Cô cũng bảo ở lại làm, dượng không có ý gì, lúc đó say xỉn nên nói bậy bạ, hơi đâu để bụng. Tôi vẫn làm vì dượng rất cần tôi, tôi hỗ trợ dượng rất tốt trong công việc và ngoài đời. Vợ có ngoại ngữ nên xin việc dễ. Vấn đề việc làm chỗ vợ không lo. Với tôi, vợ làm chỗ nào vui vẻ, thoải mái là được, không cần tài chính nhiều. Tôi sẽ là người cày cuốc lo tài chính, còn việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa, hai vợ chồng cùng làm nhưng tôi làm là chủ yếu. Cũng chính vì lý do này nên dượng hay so sánh vợ với cô và người khác và không thích vợ. Tôi không quan tâm, miễn sao tôi và vợ thấy hạnh phúc là được. Dượng nói với tôi cố gắng làm rồi giao hết xưởng ngoài này cho tôi, sau có muốn làm riêng dượng hỗ trợ. Trong công ty, dượng triển khai công việc, còn cô xử lý tài chính.

Tôi băn khoăn vợ xin nghỉ vậy liệu có ổn? Vì cô sợ mất lòng má vợ tôi, ông bà nội của vợ là cha mẹ cô nói này kia dượng nên cứ khuyên vợ ở lại làm. Hơn nữa, tôi tiếp tục ở lại làm việc có ổn không? Giờ bỏ về, tôi như bắt đầu lại từ đầu, kinh nghiệm trong này không xin được việc ngoài quê theo chuyên môn, vì trong này làm khác chuyên ngành tôi học. Rồi không biết tương lai thế nào. Mong mọi người tư vấn giúp.

Thế Khang

