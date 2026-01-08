Có nên làm giúp việc cho chị ruột

Chị từ nhỏ xinh đẹp, lanh lợi, học giỏi; còn tôi không xinh nếu không muốn nói là hơi xấu, cũng không khéo léo.

Hai chị em tôi cách nhau 5 tuổi nhưng số phận rất khác nhau. Gia đình vẫn thương yêu cả hai chị em như nhau nên tuổi thơ của tôi khá hạnh phúc. Khi lớn lên, chị vào trường chuyên rồi đi du học, tôi học trường thường. Chị em tôi dần ít gặp nhau hơn nhưng chị vẫn quan tâm đến tôi.

Năm thứ hai đại học, tôi gặp một người công nhân ở gần nhà, chúng tôi yêu nhau dù bị bố mẹ và chị phản đối. Tôi có bầu, nghỉ học lấy chồng, nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Giờ tôi ly hôn, một mình nuôi con, về ở cùng bố mẹ và đi làm buôn bán nhỏ. Tôi vẫn muốn quay lại học nốt nhưng đã 25 tuổi và vướng bận con cái nên cảm thấy rất khó. Thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ từ 7-8 triệu đồng, sau khi đưa tiền cho ông bà để nuôi con và tiêu thì tôi không tiết kiệm được nhiều.

Chị tôi ngược lại, đi làm vị trí cao, lương cao, tiêu xài mạnh tay. Chị còn lấy chồng rất giàu nên cuộc sống càng thoải mái. Chị thường đưa bố mẹ tiền để giúp đỡ tôi nhưng không nói, tôi rất biết ơn chị. Gần đây chị mới sinh con nhỏ. Nhà chị có người giúp việc dọn dẹp, người nấu ăn, bảo mẫu cho bé. Gần đây người dọn dẹp nghỉ để về quê chăm cháu, còn bảo mẫu làm không tốt nên chị cũng định cho nghỉ. Chị có nói với mẹ tôi rằng đang tìm người giúp việc mới. Tôi nghĩ mình có thể làm việc nhà, dọn dẹp giúp chị kiêm bảo mẫu chăm bé, vì bản thân cũng quen làm những việc đó. Hơn nữa tôi là người nhà nên anh chị có thể tin tưởng, tôi cũng có tình cảm với cháu mình hơn.

Nếu nhận lương của giúp việc và bảo mẫu, thu nhập của tôi sẽ cao hơn hiện tại. Ngoài ra cũng ăn ở trong nhà chị, đỡ chi tiêu, có thể để dành ra nhiều hơn. Con tôi vẫn có thể ở với bố mẹ tôi, nếu có việc đột xuất cần nghỉ thì có lẽ chị em dễ thông cảm với nhau hơn. Tôi không biết mình tính thế có đúng không, có nên nhờ mẹ hỏi ý chị không. Xin mọi người giúp đỡ.

Quỳnh Hoa