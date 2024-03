Có nên hàn gắn khi biết chắc chồng không thay đổi

Nếu quay lại, chắc chắn tôi ở kèo dưới và phải nhường nhịn chồng nhiều hơn thì hôn nhân này mới kéo dài hơn.

Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty, từ đồng nghiệp, bạn nhậu, người yêu tới vợ chồng. Một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc từ hỉ, nộ, ái, ố nhưng cuối cùng hai đứa cũng về chung nhà và có bé trai kháu khỉnh. Nghĩ là sẽ hạnh phúc nhưng thực tế lại không phải vậy. Khi những mâu thuẫn hàng ngày tích tụ, cả hai đều có những cái sai, không ai đúng hoàn toàn và chúng tôi quyết định ly thân dù bản thân không muốn, rất buồn và chênh vênh. Chồng tôi quyết định ký đơn, âm thầm chuyển ra ngoài, tiền bạc anh để lại và hiện tại chúng tôi đã ly thân được gần nửa năm.

Anh có ưu điểm là không cờ bạc, đã bỏ thuốc lá sau khi quen nhau vì tôi không thích người hút thuốc, lương tháng chỉ giữ lại vài triệu còn đâu chuyển qua cho vợ khoảng 18 triệu đồng chi tiêu gia đình và tiết kiệm. Thời gian đầu còn hạnh phúc, chồng thường nấu cơm cho vợ con và chăm con giỏi hơn tôi. Tôi không phải típ phụ nữ giỏi nội trợ, là con út nên được ba mẹ cưng chiều, ít phải làm việc nhà và tự nhận thấy mình hơi lười, nói chuyện không được khéo léo lắm, cũng khá ngang ngạnh. Tôi có ngoại hình trung bình, làm văn phòng, thu nhập 16-18 triệu đồng, yêu chồng và luôn mong muốn gia đình hòa thuận.

Chồng yêu thương và nhường nhịn vợ con. Biết nhược điểm nên về việc nấu nướng chồng tôi đảm nhiệm, tôi sẽ phụ trách sơ chế và rửa chén hoặc nấu những món đơn giản. Tôi không quá quan trọng việc nấu nướng tại nhà và luôn tâm niệm, gia đình vui vẻ hạnh phúc là được, nấu tại nhà hoặc có thể đi ăn hàng quán miễn sao vợ chồng con cái thấy thoải mái. Chồng tôi cũng tỏ ra bình thường, vui vẻ cho tới khi có mâu thuẫn là lôi ra nói và chỉ trích tôi không nấu cho chồng con bữa ăn nào ra hồn, nói tôi không làm được gì cho gia đình khiến tôi tổn thương vô cùng.

Nói thêm anh là dân kỹ thuật nên hơi khô khan, nóng tính và ít khi thể hiện tình cảm bên ngoài, nói chuyện ngang tính và không ngại tranh luận tới cùng với ba mẹ, vợ con cho tới đồng nghiệp (nhiều lúc nghe to tiếng như cãi nhau). Anh hay la mắng và đánh con nếu con không nghe lời nên con quấn mẹ hơn ba, sợ ba hơn. Thậm chí ở chỗ đông người hoặc bên nhà vợ, nếu không hài lòng gì về vợ, anh sẵn sàng to tiếng và cãi nhau to, không sợ mọi người nhìn và đánh giá.

Đỉnh điểm là anh đập điện thoại nhiều lần, xưng hô "mày - tao" với vợ, luôn tỏ ra bất cần mỗi khi chiến tranh lạnh dù anh sai hay đúng, ít khi chủ động làm lành và nói chuyện tử tế với vợ sau mỗi cuộc cãi vã để giải quyết vấn đề. Anh luôn có suy nghĩ mọi chuyện không thể giải quyết được, có nói nữa cũng vậy. Hầu như tôi phải xuống nước làm lành vì nghĩ nếu cứ vậy, vợ chồng sẽ chiến tranh lạnh hoài, cả vài tuần đến vài tháng.

Tình trạng tiếp diễn nhiều lần khiến cả hai mệt mỏi, xưng mày tao, nói những lời tổn thương nhau, đi tới quyết định ly thân và hầu như không liên hệ gì sau đó. Anh ít gọi điện, ít thăm con dù ở gần, chỉ gửi tiền hàng tháng đóng học cho con, không liên hệ gì với gia đình vợ. Có lần anh đón con về và cho con xuống từ cổng nhà rồi lái xe vụt đi, không chào hỏi mẹ vợ dù mẹ tôi đã phụ giúp chăm cháu khá nhiều. Việc này khiến mẹ tôi rất buồn, hàng xóm cũng đánh giá chồng tôi không biết cư xử.

Minh họa: AI

Tôi khá thất vọng vì chồng cư xử như vậy, nhắn tin nói chuyện và bày tỏ quan điểm rằng dù chúng tôi có thế nào cũng nên tôn trọng gia đình hai bên, bày tỏ thất vọng về chồng và muốn anh xem xét lại. Tuy nhiên chồng tỏ ra không quan tâm, nói tôi và mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh không giải thích thêm, thái độ nói chuyện rất hời hợt, mặc kệ tôi nói gì và nghĩ gì. Tết vừa rồi, anh không về chúc tết và cũng không gọi điện chúc tết mẹ tôi, chỉ gửi tiền cho tôi nhờ biếu mẹ vợ, gửi tiền lì xì cho con, anh nghĩ như vậy là đủ.

Với bố mẹ chồng, tôi vẫn cư xử bình thường, lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm, cho con nói chuyện và sắp xếp để con về chơi với ông bà vài hôm. Sắp tới kỳ nghỉ hè, tôi cũng dự định cho con về nội chơi một tháng. Trong quá trình ly thân, có lần chồng tôi về, xin được ôm tôi, có lần khóc bày tỏ không biết phải làm gì tiếp theo, nói còn thương tôi và con nhưng không hứa hẹn gì cả và không nói gì về việc cho cơ hội để làm lại, nói chuyện vẫn cộc lốc không đầu cuối, chỉ là cho anh ôm. Tôi có cự tuyệt nhưng rồi bản thân vẫn để yên cho anh ôm, để anh ở lại và phát sinh quan hệ, có lần tôi cự tuyệt nên anh giận bỏ về.

Tôi còn tình cảm với chồng và thương con, sợ con thiếu tình thương của cha nên cứ lần lữa mãi không dứt khoát. Sau một hai lần như vậy, khi trở về, chúng tôi không liên lạc và anh cũng thi thoảng gọi điện nói chuyện với con nhưng con tôi khá nghịch, rất ít nói chuyện điện thoại cả với mẹ, ông bà hay ba nên anh gọi được chút lại tắt máy. Ba con không còn thân thiết như trước nên con tôi không nhắc hay hỏi gì về ba.

Gần đây tôi chủ động nhắn tin nói chuyện, hỏi thăm cuộc sống của anh thời gian qua và hỏi anh liệu còn muốn níu giữ gia đình này không? Nếu không thì nên ra tòa làm thủ tục chứ kéo dài cũng lâu quá rồi. Anh không hào hứng, trả lời nhát gừng, đại ý là không muốn từ bỏ gia đình rồi thôi, không nói thêm gì khác. Tôi hỏi thẳng anh có thể thay đổi để quay lại với gia đình cho con đầy đủ tình thương của ba mẹ không. Anh nói anh thay đổi để được gì trong khi thấy tôi ngày càng tệ. Tôi cảm giác chỉ khi nào cho anh thấy anh sẽ "được gì" và thay đổi trước, anh mới suy nghĩ và hành động. Đến đây tôi thấy thất vọng thật sự, hình như chỉ có tôi đang loay hoay trong mớ bòng bong này, còn chồng khá thoải mái khi sống một mình, lâu lâu nhớ tới con chút nhưng không đáng kể.

Hôm qua anh ghé thăm con và có ý định ngủ lại một hôm, nhưng con trai tôi rất lạ, nó nhắc đi nhắc lại sao ba không về đi, con muốn ba về nhà ba, con không thương ba. Tôi nói thế nào con cũng không chịu. Anh thất vọng đi về và tỏ ra giận con trai. Hẳn là anh nghĩ tôi đã nói gì đó không hay về anh cho con nghe nên con mới nói với ba như vậy. Nhưng thực tế tôi vẫn dạy con phải thương ba, nhớ ba và ông bà nội. Có khi nào con đang bị tổn thương tâm lý và nghĩ ba không cần nó nên mới cư xử như vậy, dù mới bốn tuổi.

Một mớ bòng bong không có hồi kết. Giờ tôi nên làm gì với hiện tại? Liệu có nên níu giữ chồng lần nữa để chúng tôi trở về là gia đình đúng nghĩa cho con có đủ tình yêu thương. Tôi sợ sau này dù gặp ai, họ sẽ không tốt với con tôi bằng ba nó và sợ con lớn lên sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và tính cách. Nếu quay lại, chắc chắn tôi ở kèo dưới và phải nhường nhịn chồng nhiều hơn thì hôn nhân này mới kéo dài hơn và chờ ngày anh nhìn ra và thay đổi. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để có hướng đi đúng đắn thời điểm hiện tại được không? Xin cảm ơn.

Thái Huyền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.