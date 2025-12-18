Có nên gửi con cho em chồng chăm để đi xuất khẩu lao động

Tôi tính gửi tạm con cho em gái chồng trong 3 -5 năm và chồng tôi ở cùng; cô ấy có điều kiện, chưa lập gia đình và quý cháu.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rối bời, không biết lựa chọn sao cho ổn thỏa. Tôi và anh kết hôn được 4 năm, con gái 4 tuổi. Trong thời gian chung sống, chúng tôi không có tài sản gì chung, thu nhập cả hai đều không cao. Chồng làm tự do, thu nhập có tháng đưa tôi vài chục triệu, có tháng không có đồng nào, anh thuờng đưa hôm trước hôm sau lấy lại, lý do nhiều vô kể. Mấy tháng gần đây cũng có chút dôi dư, tôi còn cất lại. Tôi làm văn phòng nên thu nhập không cao, giữa đất thủ đô này thực sự quá chật vật.

Trong 4 năm chung sống, chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn, anh nóng tính còn cờ bạc mạng. Tôi biết anh nhiều lần gái gú, tuy không bắt tại trận nhưng đều có bằng chứng về việc này. Tôi lại quá hiền và nhu nhược, yếu đuối, nhiều lần muốn ly hôn nhưng chưa dám. Gần đây mâu thuẫn càng nhiều, tôi nghĩ mình cần ly hôn càng sớm càng tốt. Điều làm tôi không dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân này là chưa có gì trong tay, chỉ có vài chục triệu đồng tiền tiết kiệm. Hơn nữa về nhà bố mẹ đẻ không thể ở lâu được, tôi không muốn về rồi làm bố mẹ vất vả thêm, công việc chưa biết như nào để hai mẹ con sống tốt.

Giờ tôi tính Tết về sẽ làm thủ tục ly hôn, còn con sẽ gửi tạm cho em gái chồng trong khoảng 3 -5 năm và chồng tôi ở cùng. Cô ấy có điều kiện, chưa lập gia đình và cũng quý cháu. Nếu gửi, con tôi sẽ được học hành, điều kiện ăn ở tốt, có người chăm sóc. Còn tôi sẽ đi nước ngoài, đến lúc về thì đón con về ở cùng, vì khả năng chồng sẽ sớm có gia đình mới. Rất mong được quý độc giả chia sẻ.

Quỳnh Hoa