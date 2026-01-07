Có nên đưa con một tuổi đi du lịch nước ngoài?

Du khách băn khoăn về thủ tục và lịch sinh hoạt của trẻ khi dự định đưa con một tuổi đi Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Sau hai năm tạm dừng sở thích dịch chuyển để chăm con, vợ chồng tôi dự định thực hiện chuyến du lịch Hàn Quốc hoặc Trung Quốc sau Tết Nguyên đán. Đây là lần đầu gia đình đưa trẻ một tuổi xuất ngoại nên tôi còn nhiều băn khoăn về tính khả thi của chuyến đi.

E ngại lớn nhất là thủ tục visa và các loại giấy tờ liên quan cho trẻ nhỏ liệu có phức tạp hơn bình thường. Về lịch trình, việc di chuyển bằng tàu điện, xe buýt hay xếp hàng tại sân bay có thể gây quá tải cho trẻ, nhất là khi bé đang trong độ tuổi hiếu động và cần tuân thủ giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt. Tôi cũng cân nhắc giữa việc chọn tour trọn gói để tiết kiệm công sức hay đi tự túc nhằm chủ động nhịp nghỉ ngơi cho con.

Nhiều khách thường đặt trước ghế cửa sổ và lối đi với hy vọng ghế giữa được để trống khi đưa gia đình đi cùng. Ảnh: liveaandletsfly

Trước kế hoạch này, nhiều bạn bè khuyên tôi nên đợi thêm vài năm để bé lớn hơn hoặc gửi con cho ông bà chăm sóc.

"Đợi con lớn hơn để cả gia đình cùng tận hưởng chuyến đi", nhiều người chia sẻ quan điểm này với tôi. Tôi mong nhận được tư vấn từ những gia đình từng đưa con nhỏ đi du lịch nước ngoài về cách tổ chức hành trình hiệu quả và thoải mái nhất.

Độc giả Hoàng Anh