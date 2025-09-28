Có nên đi học văn bằng 2 tiếng Trung sau 5 năm đi làm?

Mình làm văn phòng, chủ yếu về thủ tục pháp lý cho khách hàng, giờ muốn học tiếng Trung bài bản.

Mình đã có gia đình, con năm nay 3 tuổi. Chồng đang đi học vào buổi tối và dự kiến học xong vào cuối năm nay, có thể hỗ trợ trông con để mình đi học.

Trước đây, mình đã học qua tiếng Trung và có chứng chỉ HSK 4. Nhưng sau khoảng 5 năm làm văn phòng, không sử dụng đến, kiến thức đã mai một. Mình muốn nhờ mọi người tư vấn có nên học thêm văn bằng 2 Ngôn ngữ Trung không?

Nếu học, mình chọn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội được không? Nhờ mọi người tư vấn chương trình, học phí, môi trường học tập tại đây.

Mình xin cảm ơn.

Thương