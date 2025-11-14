Có nên đến chúc tết nhà vợ cũ

Ba mẹ vợ cũ đối xử với tôi rất tốt, anh chị vợ cũ cũng hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi.

Tôi 31 tuổi, sống tại TP HCM, ly hôn được 8 tháng. Sắp tới năm mới rồi, tôi băn khoăn không biết có nên qua chúc tết ba mẹ vợ cũ không? Ba mẹ vợ cũ đối xử với tôi rất tốt. Nhiều hôm đưa con về nhà ông bà ngoại chơi, ba mẹ cũng ngồi nói chuyện với tôi, khuyên tôi có gì cùng ngồi nói chuyện lại với nhau. Anh chị vợ cũ cũng hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi.

Tôi lại không muốn liên quan gì đến vợ cũ nữa. Đôi lúc tôi tự nghĩ "hết tình còn nghĩa" nhưng lại không muốn vợ cũ có tư tưởng là tôi vẫn còn thương cô ấy nên vẫn quan tâm đến gia đình mình. Tôi muốn vợ thời gian này nên nhận ra sai phạm của mình, chúng tôi đã có con trai 10 tuổi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Quốc Trường