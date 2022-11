Có nên cưới người đàn ông từng phản bội bạn gái

Tôi 29 tuổi, người Phú Yên, làm IT ở một công ty nước ngoài, đang băn khoăn về chuyện tình cảm với bạn trai.

Từ khi vào Sài Gòn tôi trải qua ba mối tình, có vượt rào nhưng cuối cùng cũng không lấy ai. Tôi lên hẹn hò online, gặp được một anh tốt nghiệp cùng trường trước tôi mấy khóa, làm IT ở Singapore nhưng về Sài Gòn tránh dịch. Lúc đầu thấy tuổi tôi Quý Dậu với anh tuổi Đinh Mão xung khắc nhưng gia đình anh có điều kiện nên tôi quyết không bỏ lỡ cơ hội. Sau mấy tháng tán tỉnh trên mạng, vừa hết phong tỏa anh muốn gặp trực tiếp tôi. Cuối cùng anh cũng lên giường với tôi.

Lễ Tình nhân năm nay tôi nhận lời làm bạn gái anh. Hôm sau có một người nhắn tin trên mạng xã hội nhận là bạn gái anh và muốn nói chuyện với tôi. Chị lịch sự cho tôi biết hai người yêu nhau và vẫn liên lạc bình thường, chị đang ở Mỹ để tìm cách giúp anh qua. Cả hai là cặp "thanh mai trúc mã", trải qua nhiều biến cố, lúc nhà anh sắp đổ nợ chị giúp trả lãi vay xã hội đen, tình cảm sâu đậm mấy chục năm nên trước sau cũng sẽ về lại với nhau. Lúc hai người cãi nhau và giận hờn, chị lỡ lời nói anh không chờ được thì muốn quen ai cứ quen. Anh giận quá đi tìm của lạ, rồi say nắng trước tôi.

Nhà anh nợ rất nhiều, người thân cờ bạc, nghiện hút. Chị khuyên tôi tuổi trẻ qua mau, không nên phí thời gian làm kẻ thứ ba mà nên tìm một bến đỗ an toàn lâu dài để nương tựa. Chị van xin tôi buông tha anh vì cảm nhận được anh đã rơi vào tay tôi thì khó thoát. Tất nhiên tôi không thể buông tha. Tôi nói với chị chúng tôi đang hợp nhau lắm, cả chuyện chăn gối nữaquan hệ tình dục rất sướng, rất hợp, rất ổn. Chị thẳng thắng hỏi tôi nếu lúc trước tôi không biết tôi là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ tình cảm giữa hai người thì thôi, nhưng giờ tôi biết tôi chọn cách rút lui hay vẫn quyết tâm giành giật cho bằng được và nếu gia đình anh và gia đình tôi biết tôi có cảm thấy xấu hổ không. Sau cuộc gọi chị nhắn tin cảm ơn tôi đã tiếp chuyện, nói tôi chuyện quan hệ có xảy ra hay không là do người phụ nữ và đề nghị tôi không cho anh ấy quan hệ nữa, nếu tôi vẫn chọn đạp lên dư luận mà sống thì chị chúc tôi may mắn.

Anh giải thích có tìm hiểu chị nhưng chưa bao giờ chính thức là người yêu, anh không lừa dối tôi. Nhà anh mới trúng đất, số tiền chị cho gia đình anh mượn anh đã trả lại, còn cho chị mượn tiền đi du học. Tôi tin anh nên cả hai vẫn đi chơi, đi khách sạn thường xuyên. Hôm sau có người phát tán những hình chụp tin nhắn giữa tôi với chị hôm trước đến một số bạn trên mạng xã hội của tôi. Tôi nổi điên với anh vì chị làm nhục tôi. Anh nói chị đang bị bệnh nặng giữa mùa đông. Cô bạn tới chăm sóc chị bệnh, biết chuyện nên tức giận. Trong lúc chị mê man đã chụp màn hình tin nhắn phát tán để cho anh và tôi một bài học. Tôi không tin, bắt chị nhận tội. Anh gọi chửi bới chị ấy mấy trận, tôi vẫn chưa thấy nguôi ngoai.

Tôi nhờ một người bạn gài một người bạn của chị ấy, lấy tin nhắn rằng chị có ý định tìm người khuyên bảo tôi, trong đó có ba mẹ tôi. Anh thấy tin nhắn, tin là chị tìm cách tiếp cận ba mẹ tôi nên nổi giận, chửi bới chị rồi đoạn tuyệt luôn. Tôi bắt anh công khai với gia đình về tình cảm hai đứa, cùng nhau về quê ra mắt gia đình tôi dịp lễ 30 tháng tư vừa rồi. Chị bay nửa vòng trái đất về để gặp anh nhưng lúc hai người đang nói chuyện ở quán cà phê, tôi liên tục bắt anh phải về. Tôi bắt anh không được liên hệ, gặp gỡ chị nữa mà lên kế hoạch cưới tôi. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt, dù nghe nói năm sau tuổi của anh lấy vợ không tốt nhưng tôi vẫn muốn cưới sớm, anh đồng ý ra tết sẽ tổ chức lễ cưới.

Hôm nay tôi mới biết một số thông tin: Hai người họ yêu nhau là thật nhưng không thể công khai vì chị định kết hôn giả với người khác để sau này bảo lãnh anh qua, khi xin visa phải cung cấp thông tin mạng xã hội. Chị là lần đầu tiên của anh và đã dành cả thanh xuân để uốn nắn từng cử chỉ và sự quan tâm của anh. Từ lúc chị rời Việt Nam trước dịch, hai người vẫn chưa một lần chính thức nói chuyện rõ ràng để chia tay nhưng anh đã hẹn hò mấy người rồi đến tôi. Gia đình anh đang cầm cố nhà để vay ngân hàng, lúc trước họ cần chị giúp nên nồng nhiệt chào đón, giờ không cần nữa đã phũ phàng đổ lỗi do chị đi học lên cao, không biết giữ con họ. Số tiền anh nói cho chị mượn đi học thật ra đã hứa cho chị, giờ đòi lại để lo đám cưới cho tôi. Tôi phân vân không biết có nên lấy người đàn ông như anh và vào gia đình như thế. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Nhung

