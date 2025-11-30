Có nên cưới chỉ vì anh là người tử tế

Mỗi lần ở cạnh anh, tôi chỉ cảm thấy an toàn, không thấy tim đập nhanh, không có sự nhớ nhung, không có nỗi mong chờ được gặp.

Gần đây, tôi suy nghĩ mãi về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó trả lời: nếu không thật sự yêu, có nên cưới? Tôi đã chia tay người yêu cũ được hai năm rồi, vậy mà đến giờ, trong những lúc yên tĩnh nhất, tôi vẫn vô thức nhớ về những kỷ niệm cũ. Suốt khoảng thời gian đó, một vài người tìm đến, quan tâm, muốn nghiêm túc tìm hiểu tôi, lạ là trái tim tôi vẫn chẳng hề rung động.

Trong số những người ấy, có một anh khiến tôi băn khoăn nhiều nhất. Anh làm trong lĩnh vực xây dựng, hơn tôi ba tuổi. Anh không hào nhoáng, không hay nói lời hoa mỹ, thế nhưng rất chân thành và tử tế. Buổi sáng, anh luôn là người nhắn tin đầu tiên: "Hôm nay em nhớ ăn sáng nhé". Buổi tối, khi tôi tăng ca về muộn, anh kiên nhẫn đứng chờ dưới cổng công ty để đưa tôi về. Có hôm trời mưa lớn, anh đội áo mưa chạy một quãng đường xa chỉ để mang cho tôi hộp đồ ăn nóng, sợ tôi đói. Anh lắng nghe tôi kể về những tổn thương trong quá khứ, về nỗi đau sau cuộc tình đã qua rồi chỉ nói nhẹ nhàng: "Anh không cần thay thế ai cả, anh chỉ muốn là người ở cạnh em từ bây giờ".

Gia đình tôi biết chuyện, ai cũng nói tôi may mắn khi gặp được một người đàn ông sống tử tế và có trách nhiệm. Bạn bè xung quanh cũng khuyên tôi nên cho anh một cơ hội, vì trong cuộc sống này, tìm được người thật lòng yêu thương mình không hề dễ. Nhiều người nói rằng sau khi kết hôn, tình cảm rồi sẽ dần nảy sinh, chỉ cần người đàn ông yêu thương và quan tâm vợ đủ nhiều, sớm muộn gì người phụ nữ cũng đáp lại bằng tình yêu.

Thế nhưng, mỗi lần ở cạnh anh, tôi chỉ cảm thấy an toàn chứ không hề có cảm giác rung động. Tim tôi không đập nhanh, không có sự nhớ nhung, không có nỗi mong chờ được gặp lại. Tôi trân trọng anh, cảm động trước những gì anh dành cho mình, nhưng tôi không chắc đó có phải là tình yêu hay chỉ là lòng biết ơn và sự cảm kích. Tôi sợ... chính sự mập mờ ấy sẽ làm cả hai cùng tổn thương nếu đi quá xa. Nếu ngay từ đầu đã không có tình yêu từ hai phía, đến khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, liệu chúng tôi còn đủ lý do để nắm tay nhau đi tiếp? Mong được các bạn chia sẻ, tôi phải làm sao đây?

Quỳnh Ngọc