Có nên chịu bó buộc trong công việc để kiếm tiền tốt hơn?

Tôi có chồng con, học chuyên ngành kế toán tài chính, trước giờ các công việc tôi làm đều có gì đó liên quan đến chuyên ngành học.

Bản thân không thích học và làm kế toán nhưng cái nghề nó vận vào người, hợp tính cách tôi: hướng nội, không thích giao tiếp quá nhiều, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng làm tư vấn triển khai phần mềm kế toán, được hai năm chán nghề lại nhảy sang làm nhân viên kinh doanh rồi hai năm sau quay về với nghề kế toán. Cứ thế, tôi nhảy qua nhảy lại bán hàng rồi kinh doanh rồi lại kế toán. Dù làm nhân viên kinh doanh hay công việc gì na ná như vậy, tôi vẫn luôn duy trì công việc làm thêm về kế toán, nguồn thu nhập ổn định, tuy không cao nhưng đủ cho cuộc sống ở mức tối thiểu.

Em trai bảo tôi tính cả thèm chóng chán nên làm gì cũng không đạt tới độ chín của thành công, cứ vất vưởng mãi. Làm ở đâu cứ hai năm là tôi chán, muốn đổi việc. Tôi cũng không được nhanh nhẹn, như kế toán khác 17h30 là kết thúc khi công việc hòm hòm, còn tôi phải 18h30 - 21h hoặc tối làm bù vào mới đáp ứng tiến độ công việc. Sau sinh bé thứ hai, rồi lại dịch Covid, giãn cách xã hội kéo dài, toàn bộ thời gian đấy và sau đó tôi vừa làm nhân viên kinh doanh tự do, vừa làm dịch vụ kế toán cho các công ty nhỏ (tóm lại là làm tự do), vừa tự chăm hai con trai toàn thời gian.

Đến hiện tại tôi đã làm tự do được năm năm, gần 40 tuổi rồi, có con lớn đang học lớp bốn, con bé năm tuổi đang học mẫu giáo tuổi. Vì lý do tài chính tôi lại có tâm lý muốn quay về việc văn phòng. Làm tự do thì thu nhập hiện tại của tôi chỉ đạt 15-20 triệu đồng tùy tháng, được cái thoải mái thời gian, có thời gian đưa đón con đi học, chăm chúng khi ốm đau dài ngày và có thời gian tập thể dục thể thao.

Thế nhưng với mức thu nhập này dần trở nên quá tải vì các con tôi đang lớn dần, cần tiêu nhiều tiền hơn. Sức khỏe tôi cũng kém đi, cần tiền cho chi phí khám chữa bệnh, thuốc men..., trong khi làm cho các công ty nhỏ nên tôi hay bị nợ lương, chậm lương. Thêm nữa, đặc thù công việc nếu tôi chỉ làm những công ty nhỏ như giờ tôi sẽ mất dần kỹ năng khác (tôi tích cóp được khi còn làm văn phòng, khi làm cho các công ty lớn hơn nhiều, có điều kiện nâng cao kỹ năng chuyên môn hơn). Tôi dự tính học thêm một vài khóa phục vụ chuyên môn và quay lại văn phòng sau 3-4 tháng nữa.

Nếu tìm được việc, thu nhập của tôi sẽ tầm 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu làm văn phòng tôi sẽ không đủ thời gian cho công việc làm thêm trước đó, cũng không có thời gian để thể dục thể thao nữa, ngày đi làm, đêm lại cày thêm để kịp tiến độ. Dự kiến thuê người làm là không khả thi vì rất dễ mất nguồn khách do các doanh nghiệp này có đặc thù riêng, cần tương tác nhiều với chủ doanh nghiệp và làm cả giờ hành chính. Vậy nên tôi chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục làm tự do như giờ, cố gắng kiếm thêm thu nhập khác nữa, hai là quay lại văn phòng thì dành toàn lực, chỉ cho một công ty đó thôi.

Xin nói thêm, chồng tôi làm cơ quan nhà nước, mỗi tháng góp tám triệu đồng để tôi lo sinh hoạt bốn người, ngoài ra một năm chồng đưa thêm 100 -200 triệu đồng coi như tiền tiết kiệm chung cả gia đình. Do tính chất công việc anh hay đi học thêm các buổi tối hoặc cuối tuần, buổi tối cũng dạy con lớn học bài. Tôi rất băn khoăn, không biết nên lựa chọn tiếp tục làm tự do hay quay lại văn phòng? Mọi người cho tôi xin ý kiến góp ý với ạ, chân thành cảm ơn.

Thùy Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.