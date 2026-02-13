Cô nàng 1m54 sống đơn giản, không mê mua sắm

Em thích những điều nhỏ xíu làm ngày vui hơn một chút, không quá đặc biệt nhưng em luôn cố gắng sống tử tế.

Tết này không mong gì nhiều, chỉ mong có người đồng hành để những ngày xuân ấm áp hơn. Con người ai cũng có lúc mạnh mẽ một mình, nhưng có người đồng hành thì mọi thứ thường nhẹ nhàng hơn: có người để chia sẻ niềm vui, để dựa vào khi mệt hoặc chỉ đơn giản là cùng bước tiếp. Đôi khi học ở nhau cách giao tiếp, cách sống cũng như một góc độ khác của cuộc đời mà mình không cảm nhận hết được. Em là một người khá đơn giản, thích những điều nhỏ xíu làm ngày vui hơn một chút. Không quá đặc biệt nhưng em luôn cố gắng sống tử tế.

Nếu có dịp trò chuyện, hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Em sinh năm 1992, làm văn phòng ở Bình Dương. Thích những điều đơn giản và mong được làm quen, trò chuyện với những người dễ thương xung quanh. Gia cảnh em bình thường, cuộc sống bình dị, thích tự tay làm những thứ nhỏ nhặt hơn là bấm điện thoại.

Em nặng 50 kg, cao 1m54, không nhậu nhẹt hay ham chơi, cũng không mê mua sắm. Những người giống nhau sẽ tìm thấy nhau nên nếu anh đọc tới đây mà thấy cùng tần số thì hãy gửi mail giới thiệu đôi lời về anh tới em nhé. Nếu vô tình gặp nhau hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội chỉ để cùng mỉm cười và làm ngày trở nên ấm áp hơn. Chúc ngày mới tốt lành và năm mới vui vẻ.

