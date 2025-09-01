Có một tỷ đồng nên đầu tư gì?

Chuyên gia gợi ý đầu tư bất động sản dân cư có pháp lý rõ ràng, các tỉnh lân cận Hà Nội và chứng khoán thông qua chứng chỉ quỹ.

Vợ chồng tôi đang sinh sống tại Hà Nội cùng con nhỏ 3 tuổi. Chúng tôi chưa có nhà riêng mà ở cùng bố mẹ. Tổng thu nhập hàng tháng hai vợ chồng khoảng 50 triệu đồng và hiện có khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng.

Trong khi nhiều người xung quanh thúc giục mua nhà ngay, chúng tôi lại khá lo lắng. Với mức thu nhập hiện tại, cộng thêm tình hình kinh tế nhiều biến động, giá bất động sản và vàng tăng nhanh, tôi băn khoăn không biết nên đầu tư gì để sinh lời. Bởi nếu tiếp tục gửi tiền tiết kiệm, lãi suất hiện thấp.

Rất mong tư vấn từ chuyên gia. Xin cảm ơn.

Độc giả: Phương Anh