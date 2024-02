Có mẹ đẻ tôi ở đó mà chồng vẫn đánh tôi

Tôi 33 tuổi, có hai bé trai chín tuổi và hai tuổi; nhìn tôi xinh xắn, hiền lành, được mọi người yêu quý.

Tôi làm ngân hàng và lên phó phòng thì nghỉ rồi sang cơ quan nhà nước làm để có thời gian lo cho gia đình. Bố mẹ chồng nổi tiếng là khó tính, không thưa gửi bất kì ai, chửi nhau với hầu hết hàng xóm, lúc nào cũng sợ mình thiệt. Lúc ăn hỏi, bố chồng bảo tôi không ra gì, nhà này không lấy cũng chẳng ai lấy, mẹ đẻ thương tôi nên cũng nhịn. Mẹ chồng suốt ngày khoe con trai giỏi, đầy đứa nhà mặt tiền thích mà nó không lấy, đi lấy đứa như tôi.

Tôi bầu vượt mặt chồng giúp tráng bát, không phải rửa bát (ngoài ra không phải làm việc gì), mẹ chồng lên phòng chửi rằng đây là việc của đàn bà, sao lại để chồng làm những việc này, bầu có tí mà đã ra vẻ. Nghỉ thai sản, tôi xin phép bố mẹ chồng về ngoại mấy hôm. Ở nhà ngoại được hai hôm, bố mẹ chồng gọi điện cho mẹ tôi chửi tôi rằng về ngoại không biết xin phép, không gọi điện hỏi thăm ông bà, bảo mẹ tôi không biết dạy con. Khi tôi quay lại nhà chồng, mang chút quà ra, mẹ chồng bảo mang rác ra nhà này làm gì. Con tôi ốm, đi khám về bà không hỏi cháu bị làm sao, chỉ chửi tôi không biết nuôi con. Khi con nhỏ, tranh thủ con chưa dậy, tôi đi ăn sáng hoặc mua về nhà ăn, bà bảo mua về làm gì. Tất nhiên lúc nào tôi cho con ăn xong rồi đến lượt mình ăn cũng chỉ còn cơm thừa canh cặn.

Con được năm tuổi, tôi quyết tâm ra ở riêng, chồng không đồng ý. Đất nhà ngoại mua cho, khi làm nhà thì nhà ngoại làm cho, thế chồng mới đồng ý. Tôi cũng chưa hề xin một đồng tiền nào của ông bà nội. Tôi nhờ mẹ để ra đỡ đần để vợ chồng đi làm và con chuẩn bị sinh bé thứ hai. Bố mẹ chồng lên chửi bà ngoại rằng đây là nhà của bên nội, để cho bố chồng ở, chúng tôi không lấy tiền của bà nhưng nhà của con trai bà chính là nhà của bà. Vì không muốn cho anh chị tôi đến chơi nên ngày nào bố mẹ chồng cũng lên soi mói xem ai vào ở nhà tôi, bắt tôi đưa một chìa khóa nhà và không đưa chìa cho mẹ tôi, tiện cũng lên chửi nhau với mấy nhà hàng xóm quanh nhà tôi. Bố mẹ chồng cho rằng nhà ngoại lợi dụng, trong khi nhà tôi chỉ giúp chứ chưa bao xin hay nhờ gì của ông bà.

Có hôm tôi và mẹ từ quê ra 18h, chồng say xỉn, bố chồng bảo tôi không biết về nhà sớm lo cho chồng để anh say thế. Tôi thấy vô lý nên nói lại mấy câu, chồng đánh tôi ngay trước mặt mẹ. Mẹ tôi can nhưng anh vẫn đánh. Sau rất nhiều chuyện tôi đã nhịn, từ đó tôi bảo chồng không qua lại và nói chuyện gì với bố mẹ chồng nữa. Bố mẹ chồng lúc nào cũng xúi giục, nói xấu để vợ chồng tôi ly hôn. Anh chị chồng cũng ly hôn do chị dâu không chịu được bố mẹ chồng.

Tết chồng bảo tôi về nhà bố mẹ chồng, tôi bảo anh và các con về đi. Chồng chửi tôi, bảo tôi đối xử với bố mẹ chồng như nào thì anh sẽ đối xử như vậy với bên nhà tôi; từ giờ đừng mong cho ai bên ngoại vào nhà này, không cần biết nguyên nhân. Trong khi nhà tôi coi anh là rể quý, có gì tốt đẹp đều muốn dành hết cho con, chỉ muốn các con sống vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã cạn tình cạn nghĩa rồi, chỉ thương các con nên mới chịu đựng đến giờ này.

Hồng Hân

