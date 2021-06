Cơ hội việc làm toàn cầu rộng mở cho sinh viên IT trực tuyến

Cuối tháng 5, FUNiX hợp tác cùng VietSoftware, SweetSoft, Harmony - AT, mở rộng cơ hội làm việc cùng chuyên gia công nghệ quốc tế cho sinh viên trực tuyến.

Theo đó, VietSoftware (VSII) nồng nhiệt chào đón sinh viên FUNiX tới thực tập và làm việc. Hiện tại, phía doanh nghiệp có nhiều vị trí cần tuyển dụng số lượng lớn cho các dự án ITO, Product như: Java, .Net, Python, NodeJS, ReactJS và DevOps, Full-stack Engineer... từ cấp độ Fresher đến Senior. Đây là cơ hội rộng mở cho sinh viên trực tuyến tại FUNiX.

Đại diện FUNiX và VietSoftware trong lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng.

VietSoftware cung cấp dịch vụ phần mềm và hệ thống thông tin cho nhiều đối tác quốc tế uy tín. Từ 2015, công ty chuyển mình theo hướng phát triển sản phẩm công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi số.

Trong kế hoạch tăng trưởng dự kiến, VSII chú trọng phát triển đội ngũ nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ. Để đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, đơn vị tiếp tục mở rộng chương trình này thông qua việc lựa chọn các đối tác đào tạo nhân lực bên ngoài.

CEO VSII - ông Lê Xuân Hải đánh giá FUNiX là một đơn vị đào tạo trực tuyến có chất lượng với nhiều hình thức đào tạo phù hợp, đáp ứng kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp trên thị trường. "VSII lựa chọn và tin tưởng FUNIX sẽ là đơn vị đáp ứng kỳ vọng hợp tác nhân lực cũng như kết nối các cơ hội việc làm đến với các bạn học viên", ông Hải khẳng định.

Harmony - AT cũng hợp tác trong đào tạo, tuyển dụng công nghệ thông tin cùng FUNiX trong tháng 5 nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng. Phía doanh nghiệp cam kết sẽ nhận sinh viên FUNiX phù hợp đến thực tập và làm việc.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, CEO Harmony - AT và ông Nguyễn Thành Nam, Nhà sáng lập FUNiX bắt tay hợp tác.

Hiện, Harmony - AT tìm kiếm các vị trí như lập trình viên C# và lập trình web (frontend hoặc backend). CEO Harmony - AT Nguyễn Quỳnh Liên cho biết công ty có mức đãi ngộ hấp dẫn cho cả nhân sự chính thức và đội ngũ thực tập. Như vậy, sinh viên thực tập cũng có mức lương 1-5 triệu đồng một tháng và Fresher nhận lương từ 7,5 triệu đồng một tháng. Nhân viên được xét tăng lương 6 tháng một lần, có chế độ thưởng, du lịch, đồng thời có cơ hội nâng cao trình độ và thể thao do công ty tài trợ.

Harmony - AT ra đời năm 2002, cung cấp các dịch vụ IT cho ngành xây dựng, là đối tác của Autodesk, Applied Technology (Nhật), Bricsys (Bỉ), Vinhomes, Ecopark (Việt Nam). Trong thời gian tới, Harmony-AT tiếp tục tạo ra các sản phẩm hỗ trợ kỹ sư trong mảng dân dụng và kết cấu, mở rộng các dịch vụ phát triển phần mềm và mô hình thông tin công trình (BIM).

Bà Liên nhận định mô hình giáo dục trực tuyến tại FUNiX mới, tiện dụng cho các bạn trẻ và thiết thực trong tình hình thiếu hụt nhân sự giỏi cũng như nhu cầu đào tạo nhân viên cho ngành công nghệ thông tin hiện nay.

Doanh nghiệp công nghệ tại Nha Trang cũng hứa hẹn đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trực tuyến sau ký kết thỏa thuận với FUNiX cuối tháng 5.

Chia sẻ trong lễ ký kết, ông Nguyễn Tri Huy - CEO SweetSoft (trái) bày tỏ hứng thú với mô hình đào tạo trực tuyến có mentor dẫn dắt tại FUNiX.

Ông Nguyễn Tri Huy, CEO SweetSoft cho biết doanh nghiệp luôn quan tâm đến nhân sự thông qua các chính sách, chế độ đãi ngộ. Bên cạnh lương cứng, nhân viên còn được thưởng theo dự án, hiệu suất cao và tăng 1,5-3 lần lương cho các yêu cầu công việc ngoài giờ hành chính.

Với trên 350 khách hàng, 5 đối tác quốc tế, SweetSoft thực hiện các dự án phần mềm tác nghiệp; hệ thống ERP chuyên môn cao và các hợp đồng gia công phần mềm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển các giải pháp tập trung vào hai công nghệ mới: IoT, blockchain cho thị trường trong và ngoài nước. Hiện, Sweetsoft có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí lập trình viên .NET, PHP và mobile app với môi trường làm việc hấp dẫn, mức lương cạnh tranh cùng phụ cấp linh hoạt.

Trong lễ ký kết, CEO SweetSoft Nguyễn Tri Huy bày tỏ hứng thú với mô hình đào tạo trực tuyến có mentor (chuyên gian công nghệ) dẫn dắt theo tinh thần "Người đi trước dạy người đi sau" của FUNiX. Ông chia sẻ, trong vai trò CEO một doanh nghiệp IT, đồng thời là Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa, ông mong muốn xây dựng một cộng đồng mentoring lớn mạnh tại địa phương.

Hợp tác cùng FUNiX, VietSoftware, Harmony - AT và SweetSoft đồng thời tham gia chương trình "20 doanh nghiệp tài trợ 100% học phí lập trình", hỗ trợ toàn bộ học phí cho các bạn trẻ sẵn sàng theo học chương trình công nghệ 6 tháng trực tuyến tại FUNiX và cam kết làm việc tại doanh nghiệp ngay sau khóa học.

Nhà sáng lập FUNiX - Nguyễn Thành Nam cho biết việc hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp xúc với các nhà tuyển dụng và lựa chọn môi trường phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, sự tham gia cải tiến nội dung đào tạo, cử các chuyên gia có trình độ cao làm mentor sẽ giúp việc giảng dạy tại FUNiX phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu tuyển dụng.

"Mô hình của FUNiX đào tạo nguồn nhân lực chủ động, có khả năng tự học tốt, đáp ứng nhu cầu nhân sự từ doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng FUNiX sẽ góp phần giải quyết bài toán nhân sự đang nóng tại các doanh nghiệp công nghệ", ông Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Vân Nguyễn - Quỳnh Anh