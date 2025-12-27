Cơ hội việc làm đa ngành tại Tập đoàn TH

Tập đoàn TH mở rộng tuyển dụng đa ngành, xây dựng hệ sinh thái nghề nghiệp linh hoạt, tạo cơ hội phát triển dài hạn cho người lao động trẻ.

Hiện TH tuyển dụng nhân sự ở nhiều nhóm ngành như: chăn nuôi - thú y, kỹ thuật - bảo trì, vận hành nhà máy - QA/QC - công nghệ thực phẩm, logistics - phân phối - chuỗi cửa hàng, hành chính - nhân sự - kế toán - công nghệ thông tin.

Đơn vị cho biết, sự đa dạng về lĩnh vực không chỉ phản ánh quy mô của tập đoàn mà góp phần tạo nên một hệ sinh thái nghề nghiệp linh hoạt. Tại đây, người lao động trẻ có thể lựa chọn điểm khởi đầu phù hợp, từng bước tích lũy kinh nghiệm và phát triển theo lộ trình dài hạn. Chiến lược này tạo nền tảng để doanh nghiệp xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn trong tương lai.

Đội ngũ nhân viên tại Tập đoàn TH. Ảnh: Tập đoàn TH

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn, Tập đoàn TH xác định "nhân lực trẻ cần được chuẩn bị từ sớm, ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường". Vì vậy, bên cạnh hoạt động tuyển dụng trên thị trường lao động, doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh hợp tác với các trường nghề, cao đẳng và đại học trên cả nước, từng bước hình thành "chuỗi cung ứng nhân lực" bền vững cho tương lai.

Thông qua các chương trình như ngày hội việc làm, hội thảo nghề nghiệp, tọa đàm định hướng hay các chuyến tham quan thực tế tại trang trại, nhà máy, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc thực tế, công nghệ sản xuất hiện đại cũng như văn hóa doanh nghiệp tại TH.

Đại diện Tập đoàn TH tham gia ngày hội việc làm tại các trường cao đẳng, đại học ở Nghệ An. Ảnh: Tập đoàn TH

Bên cạnh đó, nhiều chương trình thực tập, thực tập sinh tiềm năng và giải thưởng "Tài năng trẻ TH" được triển khai như một bước đệm quan trọng, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, sớm định hình con đường nghề nghiệp phù hợp với năng lực - chuyên môn được đào tạo.

Theo đơn vị, các chiến lược này giúp người trẻ có cái nhìn thực tế về các ngành học tại trường, hiểu về văn hóa, môi trường làm việc tại TH. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trẻ một cách bài bản, củng cố hình ảnh nhà tuyển dụng uy tín, đồng hành phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Cuộc thi "Giải thưởng Tài năng trẻ TH 2025". Ảnh: Tập đoàn TH

Song song với việc mở rộng lĩnh vực tuyển dụng, Tập đoàn TH chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên thị trường. Ứng viên có thể tìm hiểu thông tin về môi trường làm việc, chính sách phúc lợi, cơ hội phát triển và văn hóa doanh nghiệp thông qua website, fanpage. Các nền tảng thông tin minh bạch, cập nhật thường xuyên, cung cấp rõ ràng, trực quan về các vị trí tuyển dụng tại TH.

Ngoài ra, tập đoàn cũng tăng cường hiện diện trên các nền tảng uy tín như: LinkedIn, VietnamWorks, CareerViet... nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và kết nối với cộng đồng nhân sự tiềm năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với xu hướng tuyển dụng hiện đại và số hóa.

"Không chỉ mang đến cơ hội việc làm, TH hướng tới xây dựng một môi trường nơi người lao động có thể phát triển nghề nghiệp bền vững, đóng góp giá trị cho cộng đồng. Từ đó, chúng tôi kỳ vọng đóng góp cho nền nông nghiệp công nghệ cao, vì sức khỏe cộng đồng", đại diện doanh nghiệp nói.

Hải My