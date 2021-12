Cơ hội vay vốn tới 2 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ

Với gói tài trợ không tài sản bảo đảm lên tới 2 tỷ đồng, lãi suất cạnh tranh, MSB muốn giúp doanh nghiệp nhỏ tiếp cận vốn vay dễ dàng.

Theo các chuyên gia, cuối năm là thời điểm nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp tăng cao để sẵn sàng cho năm kinh doanh tiếp theo. Cách thức tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi trở thành câu hỏi thường trực của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ.

Lấy đà mở rộng kinh doanh

Năm 2022 khởi động có phần đặc biệt hơn khi cả nước đang bắt nhịp dần với cuộc sống bình thường mới. Nghị quyết 128/NQ-CP 2021 của Chính phủ về việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19 vẫn là động lực lớn để doanh nghiệp "hồ hởi" tái sản xuất, kinh doanh, kì vọng vào doanh thu tích cực hơn trong năm mới.

Chị Hoài Anh, Giám đốc một công ty về nội thất cho biết: "Hai năm dịch bệnh cũng là giai đoạn công ty tôi chuyển sang bán hàng trên sàn thương mại điện tử nhiều hơn. Trong đợt giảm giá mua sắm gần nhất, gian hàng đã mang về doanh thu khoảng trên 500 triệu đồng, có ngày phát ra gần 500 đơn". Từ việc nắm bắt cách thức kinh doanh mới, cùng với sức mua của thị trường có xu hướng tăng lên so với thời kỳ giãn cách trước đó, công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 50% giai đoạn quý I/2022.

Chia sẻ về tiềm năng phát triển kinh doanh, anh Trung Hiếu, chủ một công ty sản xuất bao bì cho biết, cuối năm 2021 đến 3 tháng đầu năm 2022 là cơ hội quan trọng cần tận dụng để thu lời khi trùng với dịp lễ Tết, hội họp. "Khoảng 2 tháng nay, tình hình kinh doanh của công ty tích cực thấy rõ. Tôi đang nghiên cứu vay thêm vốn để tranh thủ lực đẩy thị trường. Công ty cũng cần có đà cho năm 2022", anh Hiếu chia sẻ.

Khi các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động cho năm mới sẽ khiến nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng trở lại. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút khoảng 70% tín dụng của các ngân hàng. Theo nhiều chuyên gia, việc cho vay trong năm 2021 có ảnh hưởng do đại dịch, nhưng đây vẫn là động lực để các tổ chức tín dụng triển khai nhiều sản phẩm cho vay ưu đãi lãi suất, đặc biệt là khi tiềm năng tăng trưởng kinh tế của 2022 có phần mở rộng hơn trước.

Trợ lực vốn cho doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ cho rằng, những yếu tố như không có tài sản thế chấp, dòng tiền không ổn định, hợp đồng đầu ra nhỏ lẻ, thủ tục phức tạp... khiến họ gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng. Hệ lụy từ thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng là cản trở với doanh nghiệp nói chung.

Chia sẻ vấn đề này, đại diện Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết, cơ hội vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ tại MSB đã khá rộng mở. "Chúng tôi đang triển khai gói tài trợ không tài sản bảo đảm với giá trị lên tới 2 tỷ đồng, lãi suất cạnh tranh cùng cơ chế phê duyệt trước nhanh chóng trong 24 giờ làm việc. Hy vọng khách hàng không còn suy nghĩ e dè khi tiếp cận vốn. MSB mong muốn có thể đồng hành giúp doanh nghiệp vươn tầm trong năm 2022 nói riêng và chặng đường kinh doanh nói chung", vị này cho biết.

Nhà băng này cũng vừa công bố website vaynhanhsme.msb.com.vn, cho phép khách hàng chủ động tra cứu hạn mức tín chấp với kết quả được trả ra chỉ trong 1 phút. Sau đó, MSB sẽ liên hệ khách hàng để trực tiếp thu thập hồ sơ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể lựa chọn giải ngân online để giản tiện thời gian đến quầy. Quy trình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận tín dụng của khách hàng.

Không chỉ vay vốn ở đâu, việc vay với hình thức như thế nào cũng là quan tâm của các doanh nghiệp nhỏ. Anh Việt Hoàng, chủ doanh nghiệp thương mại với chuỗi 4 siêu thị tại Hà Nội chia sẻ, do nguồn tiền ra vào hàng ngày, nên vấn đề gặp phải thường là cần vốn cấp bách do thiếu hụt tạm thời. Do đó, anh chọn hình thức thấu chi doanh nghiệp.

"Tôi đã dùng sản phẩm này của MSB gần 2 năm nay do có thể chủ động ứng vốn mà không cần làm đề nghị giải ngân. Cuối ngày hệ thống tự động quét tài khoản nên lãi vay tiết kiệm được nhiều", anh Hoàng nói.

Khách hàng của MSB còn có thể lựa chọn hình thức thẻ tín dụng doanh nghiệp MSB Visa Business để nhận thêm nhiều ưu đãi và đặc quyền khác như hoàn 10% tổng giá trị giao dịch, tối đa 1 triệu đồng mỗi thẻ và 2 triệu đồng mỗi khách hàng khi chi tiêu trong 30 ngày đầu mở thẻ; rút tiền mặt đến 30% hạn mức thẻ, tối đa 300 triệu đồng một thẻ mỗi tháng; miễn lãi đến 45 ngày... Với những doanh nghiệp thanh toán phí thành viên (membership) lần đầu trên sàn thương mại điện tử Alibaba.com bằng tấm thẻ này sẽ được hoàn tiền 10%, tối đa 4 triệu đồng.

"Với trợ lực vốn từ ngân hàng MSB cùng thủ tục giản tiện và các chính sách ưu đãi, hy vọng các doanh nghiệp nhỏ sẽ được hỗ trợ để phát triển sản xuất, kinh doanh và sẵn sàng bứt tốc trong năm kinh doanh mới 2022", đại diện MSB kỳ vọng.

