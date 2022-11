Cơ hội trúng xe Toyota Camry khi mua Bia Hà Nội

Chương trình khuyến mại 'Bật nắp ngay đón triệu lộc vàng' của Bia Hà Nội dịp Tết Quý Mão mang đến cho khách hàng nhiều giải thưởng như xe Camry, Iphone 14 Promax...

Gắn bó với bao thế hệ hàng trăm năm qua, Bia Hà Nội từ lâu đã trở thành nét đặc trưng vào dịp Tết của người Việt. Để tri ân khách hàng đã luôn đồng hành cùng nhãn hàng, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Bia Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại "Bật nắp ngay đón triệu lộc vàng" với nhiều giải thưởng giá trị.

Từ ngày 1/11 đến ngày 28/2/2023, khách hàng 18 tuổi trở lên khi mua thùng Bia Hà Nội Vàng hoặc thùng Bia Hà Nội Xanh sẽ có cơ hội trúng thưởng 2 xe Toyota Camry 2.0 Q 2022, 30 điện thoại Iphone 14 Promax 256 GB cùng hàng triệu thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 10.000 đồng.

Chương trình khuyến mại dịp Tết 2023 của Bia Hà Nội có tổng giá trị giải thưởng hàng chục tỷ đồng.

Trong mỗi thùng bia Hà Nội Vàng và bia Hà Nội Xanh Tết 2023 đều có thẻ cào may mắn. Khách hàng cào lớp phủ bạc trên thẻ, nếu phần cào có nội dung trúng giải 20.000 đồng hoặc trúng giải 10.000 đồng kèm theo mã số nhận thưởng thì nhắn tin đến 8079 theo cú pháp BHN để nhận thưởng.

Ngoài ra, với mỗi mã số nhận thưởng 20.000 đồng hoặc 10.000 đồng, khách sẽ được tham dự quay thưởng một lần và có cơ hội trúng một trong các giải thưởng có giá trị gồm 2 giải nhất là xe ô tô Camry 2.0 Q 2022; 30 giải nhì là điện thoại Iphone 14 Promax 256GB.

Chương trình khuyến mại năm nay của nhãn hàng có hai đợt quay thưởng, dự kiến diễn ra ngày 3/1/2023 và 1/3/2023. Mỗi đợt quay thưởng sẽ tìm ra chủ nhân may mắn của một giải nhất và 15 giải nhì.

Anh Trần Ngọc Hùng (37 tuổi, Hà Nội) cho biết, Tết năm nào anh cũng mua bia Hà Nội để biếu tặng và sử dụng. "Tết năm nào nhà tôi cũng phải có Bia Hà Nội, vừa để uống vừa để mong gặp may mắn trúng thưởng. Năm ngoái, tôi may mắn trúng giải nhì là một chỉ vàng. Hy vọng năm nay tôi tiếp tục gặp may, biết đâu lại trúng xe Camry", anh nói.

Bia Hà Nội là một trong những thương hiệu gắn liền với nhiều thế hệ người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Không chỉ là thương hiệu thể hiện giá trị văn hóa và tinh thần Tết, đây còn là món quà dành tặng người thân, là chất xúc tác giúp trong những cuộc vui. "Đã thành thông lệ, Bia Hà Nội luôn mang đến nhiều lộc vàng như một sự tri ân cho khách hàng vào dịp Tết", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

