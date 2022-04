Cơ hội trúng xe máy 32 triệu đồng với BEST Express

Người dùng có đơn hàng giá trị cao nhất trong tháng 4 tại gian hàng Colgate trên Shopee Mall có cơ hội trúng xe máy Honda Vision từ BEST Express.

Từ ngày 17-19/4, BEST Express hợp tác cùng Colgate tặng một xe Honda Vision cho người dùng có đơn hàng giá trị cao nhất trong tháng khi mua sản phẩm tại gian hàng chính thức của Colgate trên Shopee Mall. Đây là chương trình đặc biệt nhằm đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của BEST cùng thương hiệu này.

"Chúng tôi mong muốn hợp tác với những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Hy vọng những người dùng đã ủng hộ dịch vụ chuyển phát nhanh của chúng tôi tại Shopee sẽ có được chăm sóc toàn diện, đồng thời có cơ hội nhận những phần quà giá trị cao thông qua việc mua sắm tại gian hàng Shopee Mall", đại diện BEST Express chia sẻ.

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi người hâm mộ theo dõi và tham gia chương trình mua sắm nhận xe máy từ BEST Express. Ảnh: BEST Express

Trong livestream trực tiếp trên trang cá nhân ngày 12/4, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm đã kêu gọi người hâm mộ tham gia mua thật nhiều sản phẩm của thương hiệu Colgate trên Shopee để có cơ hội trúng xe máy. "BEST Express thường xuyên có nhiều chương trình thú vị với những phần quà giá trị lớn. Lâm cũng đã kêu gọi bạn bè, gia đình và người hâm mộ cùng tham gia để tăng khả năng giành giải thưởng lớn trong chương trình lần này", Dương Lâm nói.

Thể lệ tham gia trúng xe máy lần này khá đơn giản. Khách hàng có tổng giá trị đơn hàng cộng dồn thành công cao nhất khi mua sắm tại cửa hàng chính hãng Colgate.Palmolive Vietnam từ ngày 17-19/4 trên Shopee sẽ nhận giải thưởng một xe máy Honda Vision trị giá 32 triệu đồng. Phần quà do chính Colgate và BEST Express trao tặng.

Thời gian diễn ra chương trình từ 0h ngày 17/4 đến 23h59 ngày 19/4. Danh sách khách hàng trúng giải công bố ngày 30/5 tại mục bài viết của cửa hàng chính hãng Colgate.Palmolive_Vietnam trên Shopee. Colgate sẽ liên hệ với người trúng giải, xác nhận thông tin nhận thưởng sau khi kết quả công bố.

Theo đó, đối tượng trúng giải cần cung cấp các thông tin cá nhân gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại và CCCD hoặc CMND. Khách hàng nhận giải cần cung cấp cho đơn vị vận chuyển các thông tin cá nhân tương tự kèm bản gốc để đối chiếu. Trong vòng 30 ngày làm việc từ thời điểm công bố kết quả, Colgate sẽ gửi quà tặng cho khách hàng trúng giải.

Chương trình khuyến mãi hợp tác giữa BEST Express và Colgate diễn ra từ 17-19/4 tại Shopee Mall. Ảnh: BEST Express

Chương trình chỉ áp dụng cho các đơn hàng giao thành công duy nhất 19/4 thỏa mãn các điều kiện chương trình. Trường hợp khách hàng được chọn nhưng không hoàn thành đơn hàng đã đặt (hủy đơn hoặc yêu cầu trả hàng, hoàn tiền), giải thưởng sẽ chuyển cho khách hàng thỏa điều kiện chương trình tiếp theo do Colgate chọn từ danh sách khách hàng hợp lệ.

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi khách hàng chỉ nhận tối đa một giải thưởng. Trường hợp có nhiều tài khoản Shopee cùng chủ sở hữu, giải thưởng sẽ chỉ trao cho một tài khoản bất kỳ trong số này.

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Colgate. Nhãn hàng có quyền từ chối trao thưởng cho khách hàng có dấu hiệu lạm dụng khuyến mãi hoặc vi phạm vào các tiêu chuẩn cộng đồng, chính sách của Shopee, hoặc không thỏa mãn các điều kiện yêu cầu từ chương trình.

Ngoài ra, Colgate có quyền sử dụng hình ảnh người nhận thưởng tiến hành các hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại. Điều khoản và điều kiện của chương trình có thể điều chỉnh, thay đổi bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chương trình, bạn có thể liên hệ b ộ phận chăm sóc khách hàng trong vòng 24h từ lúc sự cố phát sinh tại đây hoặc qua hotline 1900 1221.

BEST Express không ngừng nỗ lực hoàn thiện, nâng cao trải nghiệm toàn trình và rút ngắn thời gian giao hàng cho khách hàng, đối tác sử dụng dịch vụ. Ảnh: BEST Express

Ngoài hợp tác cùng nhãn hàng, trong tháng 4, BEST Express còn tổ chức hàng loạt chương trình livestream, thử thách trên fanpage BEST Express Vietnam. Khán giả, khách hàng theo dõi có cơ hội nhận hàng chục phần quà độc quyền từ đơn vị. BEST cũng dự kiến ra mắt ứng dụng BEST Express với loạt tính năng mới được nâng cấp, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Các tính năng mới bao gồm báo cáo tổng quan trạng thái đơn hàng trong 15 ngày gần nhất; hiển thị chi tiết tham số giá trị của đơn hàng như số tiền COD, phí thu hộ, tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm... Ngoài ra ứng dụng mới còn cho phép nhà bán hàng đối tác theo dõi thông tin đơn gửi và nhận, giúp họ dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết và hành trình vận chuyển.

Nguyệt Di