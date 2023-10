Cơ hội trúng thưởng khi lấy hóa đơn mua sắm

Cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ, nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và mã từ máy tính tiền có cơ hội trúng thưởng từ Cục thuế TP HCM.

Chương trình nhằm thay đổi thói quen của người mua hàng, khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng...

Tính đến tháng 8, Cục Thuế TP HCM đã tổ chức thành công 4 kỳ quay thưởng hóa đơn may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 650 triệu đồng. Gần nhất là chương trình "Hóa đơn may mắn" quý II, diễn ra ngày 24/8. Cục thuế TP HCM đã tiến hành quay số lựa chọn hóa đơn may mắn với 22.453.588 số hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế (bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) của người mua là các cá nhân, hộ kinh doanh trong quý II.

Theo đó, ban tổ chức đã trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng, ba giải nhì; năm giải ba và năm giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng là 185 triệu đồng. Những khách hàng may mắn sẽ nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết quả, quá thời hạn hóa đơn sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Hội đồng giám sát tại Chương trình quay thưởng Hóa đơn may mắn quý II/2023. Ảnh: Cục thuế TP HCM

Đại diện Cục Thuế TP HCM cho biết, việc người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật không chỉ giúp người mua hàng có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị; mà còn góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế do Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng đảm bảo được quyền lợi khi xuất hiện các vấn đề trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Ngoài ra, đối với người bán hàng, khi người mua trúng giải, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó, thu hút nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu. Đặc biệt, thói quen mua hàng nhận hóa đơn của mỗi người tiêu dùng sẽ thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế.

Đối với các trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn, người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua, người mua hàng có thể phản ánh thông tin đến cơ quan để được hỗ trợ.

Song song với chương trình "Hóa đơn may mắn", ngành Thuế cũng triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc. Tính đến tháng 8, TP HCM ghi nhận 100% các doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố đã chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử và 3.873 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Với số lượng hóa đơn ngày càng lớn, để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, cơ quan thuế áp dụng kỹ thuật hiện đại để phân tích dữ liệu lớn và đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử với tờ khai thuế, so sánh, đánh giá dữ liệu hóa đơn mua vào bán ra phục vụ công tác quản lý hóa đơn điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tuệ Anh