Cơ hội trúng sổ tiết kiệm khi sử dụng ứng dụng Agribank Plus

Nhân dịp năm mới, Agribank triển khai chương trình "Vòng quay đón lộc" trên ứng dụng Agribank Plus, mang đến cơ hội nhận sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và nhiều phần quà cho khách hàng sử dụng ngân hàng số.

Theo đó, khách hàng mới chỉ cần đăng ký và kích hoạt tài khoản Agribank Plus sẽ được nhận lượt quay may mắn. Với người dùng hiện hữu, lượt quay được tích lũy thông qua các thao tác quen thuộc như đăng nhập ứng dụng hằng ngày, cập nhật sinh trắc học, bật thông báo biến động số dư, chuyển tiền nội bộ, thanh toán hóa đơn hoặc mua sắm trực tuyến. Chương trình diễn ra từ 20/1 đến hết 30/3.

Cơ cấu giải thưởng gồm sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng và 3 triệu đồng, máy tính bảng Samsung Galaxy Tab cùng nhiều quà tặng hiện vật như túi vải, ô cầm tay. Bên cạnh đó, chương trình áp dụng cơ chế tích lũy điểm: mỗi lượt quay trúng biểu tượng "Hạt lúa" được quy đổi thành điểm, 100 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất khi kết thúc chương trình sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng.

Chương trình "Vòng quay đón lộc" mang đến nhiều phần quà hấp dẫn. Ảnh: Minh Ngọc

Ngoài các phần quà hiện vật, người dùng Agribank Plus còn có cơ hội nhận mã giảm giá đến 50% cho nhiều dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng như di chuyển, giải trí, mua sắm. Nhờ sự tích hợp đa tiện ích trên một ứng dụng duy nhất, người dùng có thể sử dụng các ưu đãi này để tiết kiệm chi phí cho các nhu cầu thiết yếu dịp Tết như đặt vé máy bay, vé tàu, xe, VNPAY Taxi, đặt vé xem phim giải trí hay mua sắm VnShop.

Theo đại diện ngân hàng, việc thiết kế chương trình gắn với các giao dịch thường nhật nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm đầy đủ tiện ích ngân hàng số, gia tăng mức độ tương tác trên nền tảng Agribank Plus trong giai đoạn cao điểm cuối và đầu năm. Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động thúc đẩy sử dụng ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hình thành thói quen giao dịch không tiền mặt.

Minh Ngọc