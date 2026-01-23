Cơ hội trúng ôtô điện VinFast khi gửi tiết kiệm tại VietinBank

Khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank có cơ hội nhận ôtô điện VinFast VF5, sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng khác, áp dụng trên toàn quốc đến hết 31/3.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại "Đầu năm gửi lộc - Trúng xe như ý" với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm nhân dịp đầu năm.

Giải đặc biệt của chương trình là 1 chiếc ôtô điện VF5. Ảnh: VietinBank

Theo thể lệ, khách hàng mở mới khoản tiền gửi tiết kiệm hợp lệ trong thời gian khuyến mại, đồng thời đang sử dụng hoặc đăng ký mới gói tài khoản thanh toán của VietinBank, sẽ được tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt là ôtô điện VinFast VF5, ba giải nhất là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, 20 giải nhì là sổ tiết kiệm 5 triệu đồng và 200 giải ba là tiền chuyển khoản trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

Song song với chương trình quay số, ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi khác. Cụ thể, khách hàng gửi tiền tại quầy có thể nhận quà tặng tiền mặt hoặc hiện vật với giá trị tối đa 10 triệu đồng một ngày. Khách hàng gửi tiết kiệm online được nhân đôi điểm thưởng Loyalty để đổi quà trong hệ sinh thái ưu đãi của ngân hàng. Đặc biệt, khi gửi tiền vào các ngày 27/2 và 6/3, người gửi có cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng. Các ưu đãi này được áp dụng đồng thời trong suốt thời gian chương trình.

Theo đại diện VietinBank, chương trình "Đầu năm gửi lộc - Trúng xe như ý" nhằm khuyến khích khách hàng tích lũy tài chính đầu năm, đồng thời gia tăng giá trị nhận được từ các khoản tiền gửi thông qua các ưu đãi và giải thưởng lớn.

Minh Ngọc